302 إصابة جديدة بكورونا في قبرص

أعلنت وزارة الصحة القبرصية، اليوم الإثنين، عن تسجيل 302 إصابة بفيروس كورونا المستجد على مستوى الجزيرة، خلال الساعات الـ24 الماضية، دون تسجيل وفيات جديدة.وذكرت الوزارة أن إجمالي الإصابات بفيروس (كوفيد-19) المسجلة في قبرص قد ارتفع بذلك إلى 35 ألفًا و9 إصابات، بينما توقف عدد حالات الوفاة عند 231 حالة، حسبما أفاد الموقع الإلكتروني لصحيفة "سايبرس ميل" القبرصية.