قريبًا.. صدور 4 أعمال أدبية لـ عبدالرحيم كمال عن دار إنسان

يصدر قريبًا عن دار إنسان للنشر والتوزيع أربعة أعمال أدبية للكاتب والسيناريست عبدالرحيم كمال.الأعمال التي تصدر هي "صاحب الوردة"، و"ظل ممدود"، و"منطق الظل"، و"قصص بحجم القلب".وقال عبدالرحيم كمال في تصريح خاص لـ"الدستور عن أعماله: "صاحب الوردة تطرح معالجة جديدة لشخصية الحلاج، أما ظل ممدود فهو كتاب في الحكي الصوفي، ومنطق الظل هو كتاب أكمل فيه رحلتي الصوفية مع الظل، وأمزج بين سيرتي الشخصية وتجربتي، أما الرابع والأخير فهو مجموعة قصصية".أما عن عبدالرحيم كمال فقد ولد بالعيساوية شرق بمحافظة سوهاج، وتخرج في المعهد العالي للسينما قسم السيناريو عام 2000، كتب روايات منها "المجنونة" و"بواب الحانة" وصدرتا عن دار كيان للنشر والتوزيع، كما كتب العديد من السيناريوهات الناجحة والتي قدمتها الدراما والسينما مثل أفلام الكنز والكنز 2، ومسلسلات دهشة، والخواجة عبدالقادر، ويونس ولد فضة، وشيخ العرب همام، والرحايا، والعديد من الأعمال التي كرست لتواجده كواحد من أبرع كتاب السيناريو في مصر.