اختبار محافظ دمياط ضمن أبرز الشخصيات المؤثرة بمجال «المرأة في القيادة» عربيًا

سلط برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية UN Habitat الضوء على أبرز الشخصيات النسائية المؤثرة بمجال "المرأة في القيادة" في الوطن العربي، والذى جاء تزامنًا مع الاحتفال باليوم العالمي للمرأة خلال مارس الجاري.واختيرت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط ضمن أبرز الشخصيات النسائية المُلهمة التي قادت الطريق للتغيير في مجتمعاتها ومدنها وبلدانها، حيث أكد برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في البيان الذى أصدره أن إنجازات المرأة في بناء مجتمعات أكثر أمانًا وشمولًا ومرونة في المنطقة العربية.ولفت البرنامج إلى أن الدكتورة منال عوض نجحت في دفع عجلة التنمية على أرض محافظة دمياط وتحقيق إنجازات ملموسة بكافة القطاعات.ومن المقرر بث فيديو كلمة المحافظ مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية خلال الفترة المقبلة.