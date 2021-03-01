رابط تسجيل خط وي تكافل وكرامة.. إليك التفاصيل

رابط تسجيل خط وي تكافل وكرامة 2021

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- وإذا كان الرقم القومى من ضمن المستحقين معاش تكافل وكرامة، ستظهر البيانات التي قام المواطن بإدخالها، وهو الرقم القومى، وتاريخ انتهاء سريان البطاقة، وسيطلب الموقع تأكيد اسم فرع السنترال الأقرب إلى المواطن لاستلام شريحة الخط، ويتم تحديد موعد استلام الخط فى اليوم التالى بعد التسجيل.

- بعد الضغط على تسجيل تظهر رسالة للمواطن تم تسجيل الطلب بنجاح.