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الإثنين 01 مارس 2021 الموافق 17 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

رابط تسجيل خط وي تكافل وكرامة.. إليك التفاصيل

الإثنين 01/مارس/2021 - 08:37 م
تكافل وكرامة
تكافل وكرامة
حسين العمدة
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تقدم "الدستور" رابط تسجيل خط وي تكافل وكرامة 2021، وأعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرية عن رابط تسجيل خط وي تكافل وكرامة، بهدف التواصل معهم وإرسال رسائل مواعيد استحقاق صرف المعاشات، والذي يصرف للمواطنين والأسر التى تستحق الرعايا.

تقوم الدولة المصرية بكافة مؤسستها بدعم المواطنين والأسر الأكثر فقرا، بهدف رعايتهم ورفع كاهل العبء عليهم، وتهدف الحكومة المصرية من خلال برنامج تكافل وكرامة، مساعدة المواطنين الفقراء والذين يستحقون الدعم.

رابط تسجيل خط وي تكافل وكرامة 2021

ويمكن للمواطن حجز خط وي تكافل وكرامة من خلال الموقع الإلكترونى التابع للشركة المصرية للاتصالات، وهو خط مجاني بغير أى تكلفة على المواطن المصرى الذي يصرف معاش تكافل وكرامة، ويحصل المواطن على الخط بعد ١٠ أيام من التسجيل، ونستعرض لكم خلال التقرير التالى كافة المعلومات والتفاصيل عن كيفية حجز الخط، ورابط الموقع الإلكترونى لحجز الخط، كما هو موضح بالآتى:

- يقوم المواطن بالدخول على الرابط الإلكتروني للشركة المصرية للاتصالات لحجز خط وي تكافل وكرامة وهو https:tk.te.eg.

- ثم كتابة الرقم القومى للمواطن المكون من ١٤ رقم، والموجود بشهادة الميلاد.
- إدخال تاريخ سريان بطاقة الرقم القومى، السنة والشهر واليوم.
- بعد ذلك الضغط على زر لست ربوت، وذلك للتأكد من أن الشخص هو الذى يدخل البيانات، وليس محاولة لاختراق الموقع.
- ثم الضغط على زر متابعة، وفى حالة وجود خطأ فى البيانات أو الرقم القومى غير صحيح أو الرقم القومى غير مسجل ضمن مستحقين برنامج تكافل وكرامة، فالموقع لن ينتقل إلى الصفحة التالية، وستظهر رسالة عفوا الخدمة غير متاحة.

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- وإذا كان الرقم القومى من ضمن المستحقين معاش تكافل وكرامة، ستظهر البيانات التي قام المواطن بإدخالها، وهو الرقم القومى، وتاريخ انتهاء سريان البطاقة، وسيطلب الموقع تأكيد اسم فرع السنترال الأقرب إلى المواطن لاستلام شريحة الخط، ويتم تحديد موعد استلام الخط فى اليوم التالى بعد التسجيل.
- بعد الضغط على تسجيل تظهر رسالة للمواطن تم تسجيل الطلب بنجاح.

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