شاهد عيان على حريق شقة فيصل: «النار شغالة والناس بتصور» (فيديو)

حادث مأسوي داخل إحدى الشقق السكنية المجاورة لكوبري فيصل حيث التهمت ألسنة النيران شقة بداخلها 3 أطفال عمرهم يتراوح ما بين عامين إلى 10 أعوام.كان سبب الحريق لعب لأطفال بالشموع وبعض عيدان الكبريت لتلقى طفلة حتفها خنقًا جراء الحريق، قبل أن يتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على النيران وإنقاذ طفلين وإرسالهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.يقول علي، شاهد عيان، إنه سمع صوت استغاثة من إحدى الشقق السكنية بمكان عمله وعند انتقاله إلى الصوت وجد حريق كبير اندلع داخل شقة بها 3 أطفال، وحاول الأهالي والجيران الدخول للشقة لإنقاذ الصغار، لكن النيران كانت كبيرة: "حولنا نساعدهم بس النار منعتنا".أضاف أن رجال المطافي وصلوا للحريق بعد ساعة تقريبًا من اندلاع النيران بسبب الشلل المروري الذي كان أعلى الكوبري المؤدي لفيصل: "الأهالي والناس ركنت العربيات على الكوبري وفضلت تصور وده عمل زحمة ومنع عربية المطافي أنها توصل بسرعة".كانت غرفة النجدة قد تلقت بلاغًا بنشوب حريق داخل عقار سكني بمنطقة فيصل، ليتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء لإخماد الحريق، حيث تحرر المحضر اللازم وأحيل للنيابة العامة للتحقيق.