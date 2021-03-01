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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«حماة الوطن» يشيد بتنظيم منتدى أسوان الثانى: يوثق حالة السلم والتنمية

الإثنين 01/مارس/2021 - 06:13 م
الفريق جلال الهريدي
الفريق جلال الهريدي
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أشاد حزب "حماة الوطن" بتنظيم مصر لمنتدى أسوان الثاني للسلام والتنمية المستدامة، والذي يحمل عنوان "صياغة رؤية للواقع الإفريقي الجديد.. نحو تعاف أقوى وبناء أفضل"، بما يسهم في تحقيق أهداف أجندة 2063 للاتحاد الإفريقي، ويعزز من مسيرة السلام والتنمية المستدامين بالقارة الإفريقية.

وقال الفريق جلال الهريدي، رئيس حزب "حماة الوطن"، إن منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة يمثل منصة إفريقية تفاعلية للدفع بأجندة طموحة تعمل على توثيق العلاقة بين حالة السلم والأمن وتحقيق التنمية الفعالة، وتعزيز التعاون بين الدول الإفريقية والشركاء، خاصة أنه يعقد في ظروف استثنائية لجائحة كورونا، ومصر حرصت على إقامة الدورة الثانية بشكل افتراضي، للاستفادة من قوة الدفع في الدورة الأولى وما حققته من نجاحات.

وأضاف رئيس الحزب، أن المنتدى ملتقى دائم للحوار والتفاعل بين القادة والخبراء من الدول الإفريقية، حيث يعنى بمفهوم تطبيق السلام من ناحية، والتنمية المستدامة من ناحية أخرى، من أجل وضع الآليات والإجراءات ذات الصلة موضع التنفيذ، للوصول إلى الأهداف المنشودة والمرجوة التي حملتها مصر على عاتقها.

ويهدف المنتدى إلى الدعوة لاستثمار موارد القارة الإفريقية المتعددة وتحويلها إلى قيمة مضافة بالتوازي مع تطوير البنية التحتية بها، مما يعني التمهيد لتحقيق التنمية المستدامة.

وأوضح "الهريدي"، أنه منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسى قيادة البلاد، وملف إفريقيا الشغل الشاغل له، فقد قام بزيارات إلى دول إفريقية عدة، ووقعت مصر على اتفاقيات مع دول القارة السمراء، لأنها العمق الاستراتيجي لمصر وزاد الاهتمام بالقارة السمراء، وروجت مصر للاستثمار في إفريقيا.

وقال رئيس حزب "حماة الوطن"، إن مصر عقدت لقاءات ومؤتمرات مشتركة مع دول كبرى تحت عنوان إفريقيا، وأصبح هناك اهتمام دولي بالاستثمار في إفريقيا، نتيجة الجهد المصري في دعم إفريقيا، واليوم خلال كلمته بالمنتدى أكد الرئيس السيسي أن التحديات التي فرضتها جائحة كوررنا وتبعاتها لن تثنينا عن النهوض بأجندتنا الإفريقية وإعادة البناء، وتحقيق أهداف أجندة الاتحاد الإفريقي 2063.

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