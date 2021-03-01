وزير الخارجية الأمريكى: سنقدم 191 مليون دولار لليمن

أعلن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، عن تقديم بلاده 191 مليون دولار مساعدات إضافية إلى اليمن خلال هذا العام، مشيرًا إلى أن بلاده قدمت أكثر من 3 مليارات دولار منذ بدء الأزمة اليمنية.وقال "بلينكن"، في كلمته خلال مؤتمر المانحين لليمن، اليوم الإثنين، إن الأزمة اليمنية لن تعالج إلا بجهد مستدام، مضيفًا: "ندعو لوضع حد للحرب في اليمن".ودعا وزير الخارجية الأمريكي، ميليشيات الحوثي الإرهابية، إلى وقف اعتداءاتهم في مدينة مأرب، وصرح قائلًا: "نطالب الحوثيين قادة الانقلاب بوقف هجماتهم عبر الحدود".