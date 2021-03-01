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الإثنين 01 مارس 2021 الموافق 17 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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موعد انتهاء فصل الشتاء 2021

الإثنين 01/مارس/2021 - 05:49 م
الشتاء
الشتاء
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يرغب العديد من المواطنين في معرفة موعد انتهاء فصل الشتاء 2021، ويعتبر فضل الشتاء مختلفا عن باقي الفصول في السنة، حيث يشهد أمطار ورياح وعواصف جوية، ويسعد المصريين كل عام بشراء الملابس الثقيلة وتحضير الأكلات الثقيلة التي تدفى المعدة خلال هذا الشهر، ويسمى موسم الأمطار لذا البعض يريد انتهائه سريعًا نظرًا لنزلات البرد المتعددة به وخاصة للأطفال والأشخاص الذين مناعتهم ضعيفة، بينما يريد أخرون استمرارية فصل الشتاء.

موعد انتهاء فصل الشتاء 2021

يرصد "الدستور" خلال السطور القادمة نهاية فصل الشتاء في مصر، حيث يرغب الكثير من المواطنين عبر المنصات الإلكترونية في معرفة موعد انتهائه.
يبدأ فضل الشتاء في مصر كل عام يوم 21 ديسمبر، وينتهى يوم 20 مارس، ويبدأ فصل فصل الربيع حيث تتفح الزهور والأشجار، ويلطف الطقس به، وينتهى الشتاء في موعد مختلف من بلد لأخر، وتقل به عدد ساعات النهار وتزداد ساعات الليل على عكس فصل الصيف.

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عدد أيام فصل الشتاء 2021

ويعتبر فصل الشتاء هو أبرد فصول السنة يلي فصل الخريف ويأتي بعده فصل الربيع، ويصل عدد أيام فصل الشتاء هذا العام إلى 89 يوما و20 ساعة ونصف, ويستطيع المواطنين معرفة تحديد بداية الشتاء، عند ظهور بعض أجواء هذا الفصل من حدوث انخفاضات كبيرة في درجات الحرارة, وتساقط الأمطار, هبوب الرياح الشديدة الباردة والجافة

الأرصاد الجوية تحدد نهاية فصل الشتاء

وخرج محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية، مؤكدًا خلال الأيام الماضية، أنه لم يتبق إلا أسابيع قليلة جدًا، على نهاية فصل الشتاء جغرافيا، موضحا: "ربما يكون هناك تقلبات جوية أخرى ولكن المتوقع الفترة المقبلة أن تشهد استقرارًا في الأحوال الجوية".

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