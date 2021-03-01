ضمن خطة لمدة 5 سنوات.. مصر تبدأ إنتاج الكهرباء من تدوير المخلفات

- إنتاج الكهرباء من المخلفات



- تطبيق النموذج الألماني



اختارت وزارة البيئة 8 شركات مصرية في المرحلة الأولى لتنفيذ تحويل المخلفات لطاقة كهربائية من إجمالي 52 شركة مصرية وأجنبية، في 8 محافظات هم الجيزة، الغربية، الإسكندرية، الفيوم، البحيرة، دمياط، المنوفية، والشرقية لإنشاء مصانع تدوير القمامة، وتم تشجيع الشركات الوطنية على دخول هذا المجال بقوة، وذلك لتكوين أساسًا لهذا النوع من الصناعة في مصر، باستثمارات385 مليون دولار.وفي هذا السياق وضع جهاز تنظيم إدارة المخلفات، خطة لرفع معدلات تدوير للمخلفات من 20% إلى31 %، كما تم رفع الكفاءة من 53%إلى 80%، وكذلك تم خفض معدلات الدفن من 80% إلى 69%من خلال خطة يتم تنفيذها خلال 5 سنوات، ومن المستهدف أن تصل الاستثمارات في محطات معالجة تدوير المخلفات بمعالجة ميكانيكية حيوية إلى حوالى 9.5 مليار جنيه، كما يصل إجمالي الاستثمارات في محطات المعالجة الحرارية لتحويل المخلفات لطاقة إلى 727 مليون دولار.وحسب جهاز تنظيم المخلفات من المقرر أن يبدأ العمل خلال العام الجاري في المعالجة الحرارية لإنتاج الطاقة الكهربائية، من أجل تحويل 20% من المخلفات إلى طاقة، وذلك بمعدل حوالي 4.5 مليون طن سنويًا، كم أنه من المخطط الوصول إلى هذا المعدل من توليد الطاقة في 2026، والحجم الاستثماري المطلوب للقطاع الخاص لتحويل المخلفات إلى طاقة يصل إلى مليار دولار.أما عن قانون المخلفات فيتيح فرص عديدة للاستثمار في المخلفات، كالجمع والنقل والتدوير لإنتاج الوقود والسماد، وكذلك المعالجات الحرارية لتحويل المخلفات للكهرباء، وفي مشروع تدوير المخلفات وتحويلها إلى طاقة كهربائية فمن المقرر أن تتحمل الحكومة توصيل المخلفات إلى بوابات مصانع المعالجة بأنواعها، للوصول إلى أن نسبة الـ52% من إجمالي المخلفات التي يتم تدويرها يتم توجيهه للمدافن الآمنة، الأمر الذي سيحقق معه توفير في الأراضي المحولة لمدافن آمنة، فقد كان يتم دفن 80% من المخلفات التي يتم جمعها، وتهدف الوزارة إلى خفضها لتصل إلى 20% فقط.جدير بالذكر أن مصر تطبق مصر النموذج الألماني لتحويل مخلفات الطاقة، والذي يعتمد على حرق 400 ألف طن سنويًا بمعدل 1200 طن يوميًا من المخلفات، وتخدم 1.6 مليون مواطن، بقوة عاملة تقدر بـ440 عاملا و100 سيارة تعمل في جمع المخلفات ونظافة الشوارع، وتحقق دخلا لألمانيا يبلغ 90 مليون يورو سنويًا.كما يعتمد تطبيق توليد الطاقة من المخلفات على أحدث تكنولوجيا لتوليد الطاقة من المخلفات، مع وجود نظام رصد ومراقبة ومعالجة الانبعاثات الناتجة من حرقها، وذلك من أجل أن تتوافق مع المعايير الألمانية الصارمة في تلوث الهواء الناتج من انبعاثات المحارق ومنشآت توليد الكهرباء.وفي هذا الشأن أعدت وزارة البيئة دراسة مستفيضة من أجل استخراج الطاقة الكهربائية من المخلفات، وتم عرضها على مجلس الوزراء، وبالتنسيق مع وزارة الكهرباء جرى إعلان تعريفة تحويل المخلفات لطاقة في ديسمبر 2019 بقيمة 140 قرشا كيلو وات، كما أنه من المقرر أن يمد المشروع الأوتوبيسات والمركبات بالطاقة الكهربائية المشتقة من معالجة المخلفات، بالتعاون مع الجانب الياباني.وتقدر التكلفة الاستثمارية لإنشاء محطات توليد الكهرباء من المخلفات، طبقا للتجربة الألمانية بنحو 500 مليون يورو، وذلك بالإضافة إلى تكلفة التشغيل فضلًا عن رسوم الجمع المنزلي، ورسوم نظافة الشوارع.و تسعى الدولة كذلك إلى تدوير المخلفات الزراعية على مستوى الجمهورية، وإنشاء مصانع للاستفادة من المخلفات الزراعية، ناتجة عن المساحات المنزرعة الكبيرة لقش الأرز، وتحويلها لطاقة.