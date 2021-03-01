الأمير هاري: أخشى أن تلقى زوجتي نفس مصير والدتي

كشفت شبكة "سي بي إس"، في الساعات الأولى من هذا الصباح عن مقابلة حصرية بين مقدمة البرامج الشهيرة أوبرا وينفيري، والأمير هاري وزوجته ميجان ميركل، والتي سيكشف فيها العديد من الأسرار لأول مرة.واتضح خلال المقطع الدعائي البسيط الذي نشر مدى خوف الأمير هاري على زوجته، لأنه ظهر وهو يمسك يدها بقوته، وبكلمات حانية قال: "غادرت المملكة المتحدة لأنني أخشى أن يعيد التاريخ نفسه"، فهو لا يريد لزوجته أن تلقى نفس مصير الأميرة ديانا.وقالت أوبرا إن الزوجين قد كشفا عن بعض الأشياء المروعة للغاية، موضحة أنه لايوجد موضوع محظور في هذا اللقاء، وأنهما سوف يخبرا الجميع بالعديد من التفاصيل التي كان الكثير في انتظار معرفتها منذ إعلان انفصالهما عن الملكة، والتبرؤ من جميع التزاماتهما.قال هاري وهو يمسك بيد ميجان في مكان ما بسانتا باربرا، كاليفورنيا: "أنا مرتاح حقًا وسعيد لكوني جالسًا هنا، أتحدث إليكي، وزوجتي بجانبي، كان قلقي الأكبر هو أن يعيد التاريخ نفسه".وتابع: لأنني لا أستطيع أن أتخيل ما كان يجب أن يكون عليه الحال بالنسبة لها، بعد كل الذي عانته خلال الفترة الماضية، فقد كان صعبا بشكل لايصدق، لكن على الأقل كان لدينا بعضنا البعض"، ثم تظهر أوبرا وتسأل ميجان:"هل كنت صامتة أم تم إسكاتك؟".كان من المقرر أن تكون المقابلة مع ميجان وهاري لمدة 90 دقيقة، لكن شبكة سي بي إس مددت اللقاء إلى ساعتين، وسوف يتم عرضه يوم 7 مارس القادم.