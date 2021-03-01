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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

أيام زمان

«مع فايزة أحمد».. كواليس معارك نجاة الصغيرة في الوسط الفني

الإثنين 01/مارس/2021 - 04:30 م
فايزة أحمد
فايزة أحمد
وائل توفيق
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عندما اكتشف والد الفنانة نجاة موهبتها، وجمال صوتها، تردد بها على المسارح والحفلات، إلى أن وقفت لأول مرة على خشبة المسرح لتغني في حفل بوزارة المعارف عام 1944، ولم تكن وقتها قد أتمت الست سنوات من عمرها.

لكن في الوقت الذي كان يدربها والدها على إتقان الصوت، بعد أن كلف شقيقها الأكبر عز الدين حسني لتدريبها على حفظ الأغاني، وتقليد صوت كوكب الشرق أم كلثوم.

أقدم الفنان موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب على تقديم شكوى في قسم الشرطة يتهمه فيها بأنه يعرقل النمو الطبيعي لصوت ابنته نجاة، ولابد أن يتركها بمفردها تنمو نموًا طبيعيًا.

وشاعت بعض الأقاويل بأن هناك علاقة غيرة بين الشقيقتين سعاد حسني ونجاة، لكن الأخيرة نفت هذه الشائعات، وقالت في حوارها بمجلة "الموعد" عام 1968، أنها كانت تساعد الفنانة سعاد حسني على تجاوز أزماتها، فقد أقدمت على المشاركة معها في فيلم واحد، يؤديان فيه دور أختين، بالإضافة إلى أنها كانت تضحي ولا تشتكي في سبيل أن تنقذ شقيقتها الفنانة سعاد حسني.

وفي عام 1972 اشتدت المنافسة الفنية بين المصرية نجاة الصغيرة والسورية فايزة أحمد على الساحة المصرية، وتناقل الوسط الفني أنباء عن اشتداد الخلافات فيما بينهما، وأن كل منهما تتحاشى الأخرى وترفض الإفصاح عن شعورهما الحقيقي.

وفي ذات الوقت الذي اشتدت فيه المصادمات بين نجاة وفايزة، كانت الأولى تتقرب من موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، واقتنصت العديد من ألحانه الرائعة، وبالتالي قلّ تعاونه الفني مع غريمتها، التي اتهمته بأنه يساند نجاة على حسابها الشخصي، ويرحب بالسهرات في منزله لسماع آخر "التشنيعات" التي تطلقها عليها.

وذات يوم قبلت نجاة دعوة من عبد الوهاب إلى العشاء في منزله، وكانت الدعوة في ظاهرها جلسة فنية وللتسامر بين عدد من الفنانين، ولكن السبب الخفي كان محاولة للتقريب بينها وبين فايزة أحمد، التي أقبلت بالفعل مع زوجها الملحن محمد سلطان، وظلّ الحضور في انتظار نجاة ساعة كاملة.

ثم هاتف شقيقها سامي معتذرًا وحمل إليهم نبأ إصابتها بأزمة حادة في الكلى، وناشد الجميع الدعاء لها بالشفاء العاجل، وفهمت فايزة أحمد اللعبة أو "المقلب" وانصرفت مع زوجها صامتين.

وبحسب مجلة "الموعد" في عددها الصادر شهر أبريل عام 1972، انتقلت الحرب الشرسة بينهما إلى الحفلات الغنائية على المسرح؛ فقد حاولت نجاة تقليد ما كانت تقوم به فايزة منذ عشر سنوات، وتعاقدت على إقامة حفل غنائي «منفرد» لها بسينما «رمسيس»، ولكن الجمهور لم يُقبل عليها، فاضطرت إلى دفع 200 جنيه لتغطي نفقاتها حرصًا على سمعتها.

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