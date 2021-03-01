مؤشرا البحرين العام والإسلامى يقفلان على ارتفاع عند 1.472.33

أقفل مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1.472.33 بارتفاع وقدره 5.91 نقطة عن معدل الإقفال السابق؛ وذلك عائد لارتفاع مؤشر قطاع البنوك التجارية وقطاع التأمين وقطاع الخدمات وقطاع الصناعة.كما أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 634.33 بارتفاع وقدره 0.09 نقطة عن معدل إقفاله السابق.وبلغت كمية الأسهم المتداولة اليوم مليونين و243 ألفًا و307 أسهم بقيمة إجمالية قدرها 788 ألفًا و488 دينارًا بحرينيًا نفذت من خلال 116 صفقة.