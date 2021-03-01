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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

«شهر الفرانكفونية».. برنامج احتفالات المركز الفرنسى

الإثنين 01/مارس/2021 - 04:04 م
المركز الفرنسي
المركز الفرنسي
إيمان عادل
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يحتفل المعهد الفرنسي بمصر بالفرانكفونية في أشكالها كافة على مدار شهر مارس. ومن خلال إيثارها للاستخدامات الرقمية للتكيّف مع الأزمة الصحية، تنفتح نسخة 2021 على آفاق عدة تحت شعار التشارك، التبادل، الاكتشاف. سوف تُقدم أنشطة ثرية ومحفزة وترفيهية.

وبإمكان تلاميذ المدارس المشاركة في نشاط قل لي 10 كلمات لا تخلو من الهواء!، إذ ستتم دعوة التلاميذ إلى وضع مواهبهم في خدمة اللغة الفرنسية (شعر، كتابة، أغاني، ألعاب، أنشطة ترفيهية، مسابقة قصة مصورة)، بل وأيضًا علوم باللغة الفرنسية (مشروع فصل « أكسجين»!). 

وستشهد الاحتفالية مسرحيات مدرسية من خلال نسخة رقمية بالكامل في هذا الإطار الاحتفالي، وذلك من خلال مهرجان المسرح الدولي الفرانكفوني بالتعاون مع جمعية آرتدرالا.

وفي هذا العام الذي يتوافق مع الذكرى المئوية الثانية لميلاد فلوبير، ومن خلال شراكة مع إقليم نورماندي، ينضم المعهد الفرنسي بمصر إلى منظومة "فلوبير 21" تحت رعاية إيزابيل هوبير. وفي هذا السياق، سوف تنعقد مسابقة قصص حول التعليم العاطفي ليشاهدها جمهور عريض من تلاميذ المدارس الثانوية، والطلاب والمعلمين بالتعاون مع جمعية نورماندي كتاب وقراءة والجمعية المصرية لمعلمي اللغة الفرنسية. بالإضافة إلى مسابقة ثانية للأطفال تدعوهم إلى اكتشاف فلوبير.

وبدءًا من 3 مارس، يدعو البرنامج السينمائي الجمهور إلى اكتشاف فرانكفونية إبداعية، حيّة، محفزة، منفتحة على العالم: رقص، استعراض، موضة، موسيقى.. كل هذا بالبرنامج بما يمثل دعوة حقيقية للسفر، حيث ستتربع إفريقيا المُحتفى بها في إطار موسم إفريقيا 2020 على عرشها مضيئة متلألئة.

ومن بين الفعاليات الثرية، في الإسكندرية معرض «معلش: رحلة عبر البحر المتوسط» أنشطة ترفيهية، نقاشات «هذا ليس بالجنة، عطر مثالي»، نادي قراءة «حول الكاتبة النسوية الكاميرونية دجايلي أمادو آمال».

وأخيرًا، أحد الأحداث الأكثر بروزًا في هذه النسخة هي إعادة فتح مكتبة فرع المنيرة، المجددة والجاهزة لاستقبال جمهورها الوفي في 21 مارس بمناسبة اليوم العالمي للفرانكفونية.

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