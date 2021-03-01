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د. محمد الباز
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محمد العسيري

الثقافة

التشكيلية وفاء ياديس تطلق معرض «سلام الأرض» للأطفال أونلاين

الإثنين 01/مارس/2021 - 03:17 م
جريدة الدستور
آلاء حسن
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انطلق منذ قليل معرض "سلام الأرض" من مبادرة معارض صغيرة أونلاين للأطفال الموهوبين، التى أطلقتها الفنانة التشكيلية الدكتورة وفاء ياديس، في 18 يناير الماضي، ضمن فعاليات معرض مونوجرافيا الذي أقامته الفنانة اونلاين فى نفس الشهر، ويأتي معرض "سلام الأرض" احتفالا من الفنانة مع الأطفال الموهوبين باليوم العالمي للحفاظ على الحياة البرية على الأرض.

تخطى عدد المتقدمين للاشتراك بالمعرض الجماعي ثلاث آلاف طفلا، تمكن 11 طفلا منهم من الوصول للمرحلة النهائية، من قراءة أعمال الفن التشكيلى وفهم عناصر موضوع اللوحة ثم اختيار أدوات التعبير بالرسم إلى إبداع لوحة فن تشكيلى تصنف تحت المدرسة التجريدية والتعبيرية والرمزية، فى نطاق المستوى العمري لكل طفل.

يتميز المعرض ببساطة التعبير مع فهم ماهية العناصر الفنية للوحة والتعبير عن الذات، وقد بدأ عرضه اليوم على قناة اليوتيوب www.youtube.comguruwafaatv، مع كتالوج يضم تعريف بالأطفال مع أعمالهم وفيديوهات قصيرة يتحدث فيها كل طفل عن نفسه ومشاركته واللوحات الخاصة به.

وقد قامت الفنانة التشكيلية الدكتورة وفاء ياديس، بالإشراف شخصيا على الأطفال ومتابعتهم يوميا أونلاين، لتوجيه الطفل لمناطق فنيه إبداعية تطلق خياله وتنقله من مستوى الرسوم الى أولى مراحل الفن التشكيلى، وتساعده على التعبير الذاتي بطرق بسيطة مفهومه لكل مرحلة عمرية، حيث شارك فى المبادرة أطفال من سن 5 سنوات وحتى 14 سنة، من مختلف محافظات مصر.

يطلق المعرض رسالة بتوحيد البشر من كل الأعراق للحفاظ على أنواع الحياة على الأرض من طبيعة وأشجار وجبال وبحار وما تحويه من حياة، وأن كل فعل للإنسان له رد فعل وتأثير ممتد لباقى المجرة، وعبر الأطفال فى لوحات منفصلة عن موضوع الجبل والبحر والأشجار والمجرة وحياة النبات والإنسان مع تواصل كوني لكوكب الأرض في حالة سلام كوني.

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