ثاروا ضدها.. كواليس غضب الفنانين من دخول فيروز لمصر

بعدما حققت الفنانة اللبنانية فيروز نجاحًا كبيرًا، سعى بعض المسؤولين في مصر لاجتذابها للساحة الغنائية، وبادر مسؤولو الإذاعة المصرية بتقديم عروض مغرية «لم يسبق لها مثيل» للفنانة اللبنانية فيروز، حيث عرض عليها تسجيل 50 أغنية دفعة واحدة، من تراث الفنانين سيد درويش، وداوود حسني، وهو ما أثار غضب الفنانين المصريين آنذاك.و وكان لهذه لتلك الخطوة أثر سيء على فناني مصر، فتقدمت نقابة الموسيقيين المصريين باحتجاج إلى وزير الإرشاد القومي وقتها، وهددت باتخاذ إجراءات وقائية لحماية أعضائها، حسب مجلة "الموعد" لعام 1955.وكان صبري الشريف، مدير البرامج الموسيقية في محطة الشرق الأدنى، هو من قام بالوساطة بين الفنانة اللبنانية وبين الإذاعة لعقد هذا الاتفاق، إذ أنها كانت لا تزال على ولائها لأثير لبنان.يذكر أن الظهور الإعلامي الأخير للفنانة اللبنانية الملقبة بجارة القمر فيروز عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حين نعت رفيق دربها الموسيقار إلياس الرحباني الذي رحل عن عالمنا قبل أيام، نعيا مؤثرا للغاية ونشرت فيديو ظهر فيه الموسيقار الراحل من خلال موسيقى من ألحان الأخوين رحباني، على أغنية هجروا الأحبة الحارة وسط تفاعل كبير من الجمهور.