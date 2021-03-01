مجهول يطلق النار على المواطنين فى تركيا

أطلق مواطن تركي، مجهول الهوية، اليوم الإثنين، الرصاص على 3 مواطنين في محافظة سيرت التركية.وذكر موقع "خبر 7 " التركي، أن المواطن التركي المجهول أخرج مسدسا كان يحمله على خصره، وأطلق الرصاص على 3 أشخاص في منتصف أحد الشوارع بمحافظة سيرت التركية، قبل أن يفارقوا الحياة، وحتى الآن لم تتوصل الشرطة التركية لمعلومات عن هوية القاتل، أو الأسباب التي دفعته لفعل ذلك، وينطبق الأمر عينه على المجني عليهم، حيث لا يتوافر أي معلومات عن هويتهم أو أعمارهم.جدير بالذكر أن تركيا شهدت 3682 حادثة عنف مسلح خلال العام المنتهي، على الرغم من كون 2020 عام انتشار جائحة فيروس كورونا، فإن حوادث العنف لم تتراجع بالبلاد.وحسبما كشفت مؤسسة أوموت التركية، فقد شهدت تركيا 3682 حادثة عنف مسلح، وتوفي 2040 شخصًا وأصيب 3688، وزادت حوادث العنف المسلح في تركيا خلال السنوات الخمس الأخيرة بنسبة 69 %، وسجلت أعلى زيادة في وسط الأناضول بنسبة 90 %، وفقا لصحيفة سوزجو التركية.