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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تعثر 81% من التجار الأتراك في سداد أقساط قروض كورونا

الإثنين 01/مارس/2021 - 02:42 م
جريدة الدستور
مروة عنبر
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كشف نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي، والي أغبابا، عن نتائج الاستطلاع الذي أجري مع ألف تاجر واجهوا أوقاتا عصيبة بسبب القيود الوبائية في 20 مدينة تركية مختلفة.

وذكر أغبابا أن 8 من كل 10 تجار يجدون حزمة الدعم الحكومية غير كافية، وأن 3 فقط من بين كل 10 تجار يمكنهم الحصول على قرض بفائدة منخفضة، وأن 81٪ من المستفيدين لم يتمكنوا من دفع أقساطهم، كما استهلك التجار مدخراتهم من أجل دفع الإيجار والفواتير والديون الضريبية غير المسددة، وفقا لموقع كى آر تي التركي.

وجاء في تقرير الموقع التركي، أنه نتيجة للقيود الوبائية والأزمة الاقتصادية، فقد 28% من التجار ما بين 50 و100 ألف ليرة، وخسر 34% ما بين 100 و150 ألف ليرة.

كما أفاد 38% من التجار المشاركين في الاستطلاع أن الخسارة الإجمالية للدخل خلال هذه الفترة، تراوحت بين 200-250 ألف ليرة تركية فيما فوق.

وأضاف التقرير في الأشهر الأولى من الوباء، لم يتمكن العديد من أصحاب الأعمال من الوصول إلى القروض المصرفية منخفضة الفائدة التي قدمتها الحكومة لأصحاب المتاجر التي أغلقت أو تم تقييد أنشطتها بسبب الديون المتراكمة، ورفضت البنوك طلبات القروض لمعظم التجار.

ووفقا لنتائج الاستطلاع، لم يستفيد 67٪ من التجار من قرض الفائدة المنخفضة وفقا للنتائج، تمكن 3 تجار فقط من كل 10 من الاستفادة من دعم القرض.

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