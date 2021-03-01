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الإثنين 01 مارس 2021 الموافق 17 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وزير تركي يستفز شعبه: حققنا نموًا اقتصاديا في 2020

الإثنين 01/مارس/2021 - 02:36 م
وزير الخزانة والمالية
وزير الخزانة والمالية التركي لطفي علوان،
مروة عنبر
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في خطوة استفزازية جديدة للشعب التركي، أكد وزير الخزانة والمالية التركي لطفي علوان، أن تحقيق الاستقرار في الأسعار يعد من الأولويات الأساسية لوزارته خلال العام الحالي.

وقال علوان، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، اليوم الاثنين، إن الوزارة ستعمل خلال العام الحالي على مكافحة التضخم وتأمين تحقيق الاستثمارات الدائمة وذات الجودة المرتفعة، وفتح الباب أمام تعزيز عملية الإنتاج والنمو.

وزعم الوزير التركى أن أنقرة كانت من بلدان العالم القليلة التي ودعت 2020 بنمو اقتصادي رغم أزمة وباء كورونا العالمية.

ويحاصر ارتفاع الأسعار والغلاء الأتراك من كل جانب، حيث ترفع الحكومة التركية أسعار المستلزمات اليومية والاحتياجات الأساسية للمواطنين، سواء أسعار الفواكه والخضروات أو الأدوية.

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