روسيا تُجري أبحاثًا سريرية لدواء يمنع فاعلية أجزاء من كورونا

أعلنت روسيا أنها تجري أبحاثًا سريرية لدواء يمنع فاعلية أجزاء معينة من فيروس كورونا المستجد.وقالت رئيسة الوكالة الفيدرالية الروسية للطب البيولوجي فيرونيكا سكتفورتسوفا- خلال لقائها الرئيس فلاديمير بوتين اليوم الإثنين: "إنه دواء نادر يقوم على استخدام الحمض النووي الريبوزي المجهري الذي يعرقل عمل أجزاء معينة من فيروس الحمض النووي الريبوزي، وكذلك الأجزاء التي تقوم بنسخ جزىء الفيروس".وأضافت: "إن الدواء الجديد اسمه (مير- 19) وهو آمن لصحة الإنسان لكنه يصيب الفيروس ويمنع تحوره لأصعب أشكاله، فنحن نمر بالمرحلة الأولى لبحثنا السريري بشكل دقيق للغاية، إذ يجب علينا التأكد من سلامته بالنسبة للإنسان".وأشارت إلى أنه سيتم الانتهاء من المرحلة الأولى بحلول منتصف مارس الجاري، وبعد ذلك سيتم الانتقال إلى المرحلة الثانية من التجارب السريرية، أي العمل مع المرضى.