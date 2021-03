10 فنانات تصدرن قائمة الأغنياء لعام 2020

1- فيكتوريا بيكهام 360 مليون جنيه إسترليني









شملت قائمة أغنى الفنانات حول العالم، العديد ممن لديهن تاريخ طويل فيما يتم تقديمه من أعمال، وذلك وفقًا لموقع "the sun"، وقد جاءت القائمة كالتالي.تملك فيكتوريا 360 مليون جنيه استرليني، حيث لها النصف في العلامة التجارية التي تُدعى"Posh and Becks".في يناير الماضي، باعت شاكيرا التى تبلغ من العمر 44 عامًا، حقوق موسيقاها مقابل مبلغ جيد، بعد أن باعت 80 مليون أسطوانة في جميع أنحاء العالم، وأصبحت أكبر فنانة لاتينية مبيعًا في التاريخ.بينما ازدهرت مسيرة زوجها واين روني على أرض الملعب، كسبت كولين أموالا مع بعض التحركات الذكية، وأصبحت مؤلفًة للأشياء التى تخص الأطفال.الجميلة الإسبانية جورجينا، 27 عامًا، شريكة كريستيانو رونالدو، بفضل صفحتها على " إنستجرام" التي تضم 24 مليون متابع أصبحت أكثر وجه قابل للتسويق اليوم، وأبرمت صفقة مع شركة ملابس السباحة الإيطالية Yamamay.كما ظهرت في جلسات التصوير مع المجلات، بما في ذلك Nova Gente وLux وVIP وWomen’s Health وLOVE، ولديها الآن علامتها التجارية الخاصة بالأزياء.نجمة البوب بيري، 27 عامًا، صعدت إلى الشهرة من خلال "X Factor" في عام 2011 من خلال مجموعة Little Mix، وانفصلت المجموعة عن علامة Syco الخاصة بـ "Simon Cowell" في عام 2018، وحققت النجمة ثروة قدرها 6 ملايين جنيه إسترليني منذ أن لعبت دور البطولة في برنامج X Factor في عام 2011.تقدم كريستين لامبارد مجموعة متنوعة من العروض، وزوجها فرانك لامبارد مدرب تشيلسي السابق، وهي مالكة لمطعم وتعد رائدة أعمال مستقلة.أوريانا التى تواعد نجم يوفنتوس باولو ديبالا، هي مغنية في أمريكا الجنوبية، اشتهرت بمجرد ظهورها في عرض ترويجي لأغنية بوب، تبلغ من العمر 24 سنة، وهي ابنة أخت جميلة التنس السابقة غابرييلا ساباتيني.شخصية تلفزيونية، عارضة أزياء، ووكيل كرة قدم، 34 عامًا، لديها 7.4 مليون متابع على " إنستجرام"، الآن تتابع المجموعة الخاصة بمستحضرات التجميل.ظهرت زوجة بيتر كراوتش آبي، التى تبلغ من العمر 35 عامًا، إلى جانب زوجها في آخر إعلان تلفزيوني من "Paddy Power"، واستضافت كلانسي أيضًا نموذج "Next Top" البريطاني خلال برنامجها، واستمرت في تقديمه لمدة 12 موسمًا حتى عام 2017.ظهرت الشقراء فلاناغان، 30 عامًا، عبر إعلان صابون "ITV "لعام 2000، وعادت في عام 2017، واستطاعت تكونين ثروة بلغت مليون جنيه استرليني.