رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 01 مارس 2021 الموافق 17 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

10 فنانات تصدرن قائمة الأغنياء لعام 2020

الإثنين 01/مارس/2021 - 06:25 م
بيري إدواردز
بيري إدواردز
شيماء دهب
طباعة
شملت قائمة أغنى الفنانات حول العالم، العديد ممن لديهن تاريخ طويل فيما يتم تقديمه من أعمال، وذلك وفقًا لموقع "the sun"، وقد جاءت القائمة كالتالي.

1- فيكتوريا بيكهام 360 مليون جنيه إسترليني

تملك فيكتوريا 360 مليون جنيه استرليني، حيث لها النصف في العلامة التجارية التي تُدعى"Posh and Becks".

براءة شاكيرا من سرقة لحن أغنية.. وتنتظر قضية للتهرب الضريبى - عين

2- شاكيرا 220 مليون جنيه إسترليني

في يناير الماضي، باعت شاكيرا التى تبلغ من العمر 44 عامًا، حقوق موسيقاها مقابل مبلغ جيد، بعد أن باعت 80 مليون أسطوانة في جميع أنحاء العالم، وأصبحت أكبر فنانة لاتينية مبيعًا في التاريخ.


3- كولين روني 14 مليون جنيه إسترليني

بينما ازدهرت مسيرة زوجها واين روني على أرض الملعب، كسبت كولين أموالا مع بعض التحركات الذكية، وأصبحت مؤلفًة للأشياء التى تخص الأطفال.


4- جورجينا رودريغيز 7 ملايين جنيه إسترليني

الجميلة الإسبانية جورجينا، 27 عامًا، شريكة كريستيانو رونالدو، بفضل صفحتها على " إنستجرام" التي تضم 24 مليون متابع أصبحت أكثر وجه قابل للتسويق اليوم، وأبرمت صفقة مع شركة ملابس السباحة الإيطالية Yamamay.

كما ظهرت في جلسات التصوير مع المجلات، بما في ذلك Nova Gente وLux وVIP وWomen’s Health وLOVE، ولديها الآن علامتها التجارية الخاصة بالأزياء.


5- بيري إدواردز 6 ملايين جنيه إسترليني

نجمة البوب بيري، 27 عامًا، صعدت إلى الشهرة من خلال "X Factor" في عام 2011 من خلال مجموعة Little Mix، وانفصلت المجموعة عن علامة Syco الخاصة بـ "Simon Cowell" في عام 2018، وحققت النجمة ثروة قدرها 6 ملايين جنيه إسترليني منذ أن لعبت دور البطولة في برنامج X Factor في عام 2011.


6- كريستين لامبارد 5 ملايين جنيه إسترليني

تقدم كريستين لامبارد مجموعة متنوعة من العروض، وزوجها فرانك لامبارد مدرب تشيلسي السابق، وهي مالكة لمطعم وتعد رائدة أعمال مستقلة.

أوريانا ساباتيني صورة عارية الصدر التي جعلت باولو ديبالا ابتسامة

7- أوريانا سباتيني 4 ملايين جنيه إسترليني

أوريانا التى تواعد نجم يوفنتوس باولو ديبالا، هي مغنية في أمريكا الجنوبية، اشتهرت بمجرد ظهورها في عرض ترويجي لأغنية بوب، تبلغ من العمر 24 سنة، وهي ابنة أخت جميلة التنس السابقة غابرييلا ساباتيني.


8- واندا إيكاردي 3 ملايين جنيه إسترليني

شخصية تلفزيونية، عارضة أزياء، ووكيل كرة قدم، 34 عامًا، لديها 7.4 مليون متابع على " إنستجرام"، الآن تتابع المجموعة الخاصة بمستحضرات التجميل.


9- آبي كلانسي 2.5 مليون جنيه إسترليني

ظهرت زوجة بيتر كراوتش آبي، التى تبلغ من العمر 35 عامًا، إلى جانب زوجها في آخر إعلان تلفزيوني من "Paddy Power"، واستضافت كلانسي أيضًا نموذج "Next Top" البريطاني خلال برنامجها، واستمرت في تقديمه لمدة 12 موسمًا حتى عام 2017.

المرأة الأكثر إثارة تتعرى من اجل الحيوانات - بالصور

10- هيلين فلاناغان 2 مليون جنيه إسترليني

ظهرت الشقراء فلاناغان، 30 عامًا، عبر إعلان صابون "ITV "لعام 2000، وعادت في عام 2017، واستطاعت تكونين ثروة بلغت مليون جنيه استرليني.

موضوعات متعلقة

ثورة راقصات مصر على يوسف شعبان.. «ربنا هيحاسبنا»

الرئيس السيسي يوجه بتأجيل تطبيق تعديل قانون الشهر العقاري عامين

بالأسماء.. إصابة 15 من العاملات بأحد المصانع في انقلاب ميكروباص ببني سويف

تسريب امتحان «عربي تانية ثانوي» (صور)

الصور

image description

محافظ دمياط مشروع إنشاء المجزر الآلي والمحجر البيطري

image description

جامعة دمياط تشارك فى مبادرة «حياة كريمة»

image description

«تعليم دمياط»: 95% أدوا امتحان الصف الأول الثانوي

image description

«مياه القناة»: حملات على استغلال مياه الشرب فى غسيل السيارات

image description

التزام وانضباط بلجان الدراسات العليا بجامعة القناة (صور)

الأكثر قراءة

تحميل النماذج الاسترشادية الموحدة للصف السادس الابتدائي الترم الأول 2021

تأييد الحكم سنتين على المتهمة بـ«سحل فتاة النزهة»

أشرف زكي يكشف تفاصيل المكالمة الأخيرة مع يوسف شعبان: «لم أشعر بالوادع»

الأرصاد: غدًا طقس شديد البرودة ليلًا.. والقاهرة 12

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

ريفيو فيلم «I Care A Lot».. من قال إن الاجتهاد يؤدي للنجاح؟!

منوعات

دراسة: الأكاديميون الرجال أكثر إجراء للأبحاث العلمية مقارنة بالنساء

الاتحاد الإفريقى يقيم الاحتفال القارى السادس بالتغذية المدرسية

موعد شم النسيم 2021 | حكم الاحتفال بـ عيد شم النسيم

تعرف على تردد قناة الشباب سبورت العراقية عبر نايل سات 2021

أيام زمان

«من أول نظرة».. قصة حب يوسف إدريس ورجاء الرفاعي

«دون مهر ولا شبكة ولا شقة».. يوسف إدريس يتحدث عن زواجه

كيف تسببت الديون فى تراجع شكرى سرحان عن قرار اعتزاله؟

بكى مرتين.. حكاية تورط عبد الوهاب في مآزق سياسية أحدها مفبرك

مقالات الرأي
ماجد حبته
التنين ليس عربيًا
د. منى حلمى
النظام العبودى انتهى اسما وشكلا لكنه مازال يحكم داخل النفوس
---
«بحوث الصحراء» ينظم ورشة عمل عن المشكلات الزراعية بالوادي الجديد
ماجد حبته
إفلاس تونسى.. مالى وسياسى
المزيد

الثقافة

9 مارس.. أحلام صبح وشهيد ريتا فى منتدى الاستقلال الثقافى

الأربعاء.. هبة ربيع تناقش «روح الفراشة» بالنيل الثقافية

الموت يغيب الباحث السورى محمد مروان مراد عضو اتحاد الكتاب العرب

«شهر الفرانكفونية».. برنامج احتفالات المركز الفرنسى