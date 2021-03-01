رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 01 مارس 2021 الموافق 17 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

الأنبا موسى يُحدث الشباب عن تكريس القلب والتوبة

الإثنين 01/مارس/2021 - 02:29 م
جريدة الدستور
جرجس صفوت
طباعة
خصص الأنبا موسى أسقف الشباب ووكيل معهد الرعاية والتربية، مقاله الأحدث بمجلة الكرازة عن أسس البناء الروحى فى حياة الإنسان، وذلك بعنوان "تكريس القلب والتوبة".

يُذكر أن مجلة الكرازة هي الناطق باسم كاتدرائية الأقباط الأرثوذكس الكبرى بالعباسية، ولها إصدار نصف شهري، وأسسها البابا الراحل شنودة الثالث ويتابع مسيرتها البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، ويرأس تحريرها الأنبا مكاريوس أسقف عام كنائس المنيا وأبو قرقاص.

تستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المُرقسية؛ لبدء أكبر أصوامها على الإطلاق، والمعروف باسم "الصوم الكبير"، وذلك في الثامن من مارس المُقبل، والذي يستغرق 55 يومًا مُتصلة، يمتنع خلالها الأقباط عن المأكل والمشرب، من الساعة الثانية عشر من منتصف الليل، وحتى الثالثة عصرًا كحد أدني.

وبدأ المجمع المقدس لجانه الفرعيىة، للمرة الأولى منذ بداية جائحة الكورونا، واستضافت قاعة السكرتارية المجمع المقدس بالمقر البابوي بالأنبا رويس، اليوم الاثنين، لجان الرعاية والخدمة والأسرة والعلاقات العامة والطقوس وشئون الإيبارشيات.

موضوعات متعلقة

«الإدارية العليا» توصي بتأييد حل مجلس الزمالك السابق.. ورفض طعون مرتضى منصور

تسريب امتحان «عربي تانية ثانوي» (صور)

نماذج امتحانات الصف السادس الابتدائي الترم الأول 2021

الزمالك يواجه وادى دجلة بهدف تعزيز صدارته للدورى

الصور

image description

التزام وانضباط بلجان الدراسات العليا بجامعة القناة (صور)

image description

سكرتير مساعد أسيوط يتفقد أعمال إصلاح خط الغاز الطبيعي

image description

«طلابنا استجابوا للإجراءات الوقائية».. رئيس جامعة حلوان يشكر أبنائه (صور)

image description

الجمال يتفقد لجان امتحانات الفرق الثالثة بجامعة أسيوط

image description

العثور على جثمان سيدة يشتبه في قتلها بدمياط

الأكثر قراءة

«الإدارية العليا» توصي بتأييد حل مجلس الزمالك السابق.. ورفض طعون مرتضى منصور

بالأسماء.. إصابة 15 من العاملات بأحد المصانع في انقلاب ميكروباص ببني سويف

تنبيه عاجل من التعليم بشأن استخدام موبايل كنقطة اتصال في الامتحانات

تحميل النماذج الاسترشادية الموحدة للصف السادس الابتدائي الترم الأول 2021

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

تحرير41 محضر تمويني في حملات على المخابز والأسواق بالمنيا

منوعات

الازدحام المروري بولاية نيجيرية يُهدر 4 تريليونات نيرة سنويًا

ارتفاع نسبة المواطنين المقتنعين بتلقي لقاح كورونا في العديد من البلدان

حكم صلاة الكسوف والخسوف وكيفية أدائها وسننها

مدن ملاهي نيويورك تعيد فتح أبوابها في الربيع

أيام زمان

«السينما ظلمتنى».. اعترافات يوسف شعبان

ثورة راقصات مصر على يوسف شعبان.. «ربنا هيحاسبنا»

سيارته تحطمت تماما.. تفاصيل الحادث الذى نجا منه يوسف شعبان بأعجوبة

«ساعدها على تعلم الوضوء والصلاة».. حكاية مريم فخر الدين مع «الشعراوي»

مقالات الرأي
د. منى حلمى
النظام العبودى انتهى اسما وشكلا لكنه مازال يحكم داخل النفوس
---
«بحوث الصحراء» ينظم ورشة عمل عن المشكلات الزراعية بالوادي الجديد
ماجد حبته
إفلاس تونسى.. مالى وسياسى
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
فساد الرأي
المزيد

الثقافة

«ماركوتوللي» تحيي حفلا بالمركز الإيطالي بمناسبة يوم المرأة

الثقافي الإيطالي ينظم حلقة نقاشية حول أعمال لويجي بيرانديللو

«قصة صورة» تجمع بين أديب نوبل وأحمد زويل على أحد مراكب الجيزة

بعد صدور كتابه «لحظة فارقة».. نجوم الفن يهنئون هيثم مازن