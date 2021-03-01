خدمات ودور رعاية ودعم نقدي.. أبرز جهود الدولة لرد جميل كبار السن

- مجانية وسائل النقل

- مشروع قانون كبار السن

- الدعم النقدي

- دعم دور رعاية المسنين

لا تدخر الدولة جهدا في تقديم كافة أنواع الدعم لكبار السن، لتوفير حياة كريمة لهم، وشهدت التركيبة السكانية تغييرًا، تمثل في زيادة أعداد كبار السن والذين يحتاجون اهتماما أكثر، واحتياجات خاصة سعت الدولة إلى توفيرها.ووصل عدد المسنين في مصر إلى حوالي 7 ملايين بنسبة 7.1% من إجمالي السكان، في الأول من يناير 2020، ومن المتوقع ارتفاع هذه النسبة إلى 17.9% عام 2052، "الدستور" تستعرض في السطور التالية جهود الدولة لدعم لكبار السن.سعت الدولة لتخفيف العبء عن كبار السن وتقديم جميع سبل الدعم والحماية الاجتماعية لهم، فتم الاتفاق بين وزارتي التضامن الاجتماعي والنقل علي توفير وسائل النقل العامة للمواطنين فوق سن الـ 70 عامًا مجانًا، لتشمل السكة الحديد والمترو والنقل العام، وتخفيض تذاكر مواصلات النقل العام إلى 50% للمواطنين فوق سن الـ60 عامًا.أعدت وزارة التضامن مشروع قانون لكبار السن، ويتضمن القانون إصدار بطاقة ذكية تحمل عدة خدمات للمسن، في المعاشات ودور الرعاية والخدمات الحكومية.يحصل 420 ألف مسن على دعم نقدى بإجمالى 2 مليار جنيه سنويا، من برامج الحماية الاجتماعية التي وفرتها وزارة التضامن، ومنها برنامج "كرامة" الذي يستهدف توفير حياة كريمة للمسنين غير القادرين على العمل، ويبلغ عدد المسنين المدرجين ببرنامج كرامة منذ يناير 2020 حتى الآن 146 ألف و377 مسنا.كما طرحت بنك ناصر الاجتماعي شهادة رد الجميل وهي لمن هم يبلغون من العمر 60 عاما، وتعطي هذه الشهادة أعلى عائد في السوق المصرفي، وهو 13%سنويا وهي متاحة من مبلغ ألف جنيه وحتى 2 مليون جنيه ومدتها 3 سنوات.وضعت وزارة التضامن برنامجًا لتطوير دور رعاية المسنين، بإجمالي 23 مليون جنيها مصريًا لتطوير ورفع كفاءة البنية الفيزيقية، لعدد من دور الرعاية المسندة لوزارة التضامن الاجتماعي ودعم مهارات مقدمي الرعاية والقائمين على إدارتها والإشراف عليها، ووضع البرامج والأنشطة التي تتيح فرصة التواصل المجتمعي والدمج وصولًا إلى مرحلة المتابعة، حتى تتمكن تلك المؤسسات من القيام بالدور المنوط بها على الوجه الأمثل وتوفير بيئة آمنة للأبناء بدور رعاية الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية، والمسنين بدور رعاية المسنين.ويتبع وزارة التضامن 149 دار رعاية، على مستوى 22 محافظة بإجمالي عدد مستفيدين 2710 مسنين، لتقديم برامج الرعاية الصحية والنفسية والثقافية والاجتماعية والترويحية المناسبة، إضافة إلى 191 نادى مسن تخدم 41 ألف و35 مسنا، و18 وحدة علاج طبيعي على مستوى الجمهورية يحصل المسن فيها علي جلسات العلاج الطبيعي واللياقة البدنية بأجر رمزي.وأتاحت الدولة من خلال وزارة المالية 113.5 مليون جنيه، بتوجيهات رئاسية من أجل فئة الكبار بلا مأوي وتطوير 7 مؤسسات لرعاية الكبار بلا مأوي وتنفيذ خطة تأهيلية لتلك الفئة، وعززت الوزارة العمل مع المجتمع الأهلي في هذا الملف ولديهم مايقرب من 18 جمعية أهلية نشطة تقدم خدمات للكبار بلا مأوي.