تطوير 208 نجوع في الأقصر ضمن «حياة كريمة»

أكد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، أنه فى إطار تنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" لتطوير قرى، مصر شملت المرحلة الأولى بمحافظة الأقصر كل من مركزى إسنا وأرمنت، موضحا أن اختيار هذين المركزين قد تم من خلال التنسيق ما بين وزارة التنمية المحلية والمحافظة.وأضاف محافظ الأقصر أنه بالنسبة لمركز إسنا استهدفت المبادرة 9 وحدات محلية بواقع 27 قرية بـ208 نجوع، سيتم تطويرها بالكامل فى كافة القطاعات الخدمية والتى تشمل الصرف الصحي ومياه الشرب والكهرباء والصحة والشباب والرياضة والإسعاف والتعليم والطرق والخدمات البيطرية والمجازر وإدارة المخلفات والري والخدمات الزراعية والغاز الطبيعي ومشروعات جهاز تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وكافة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين.وأشار ألهم إلى أن كل الخدمات والاحتياجات التى سوف تقدم فى هذه القري تتم حسب التوصيف الصادر من وزارة التنمية المحلية برئاسة اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية والذى تم عرضه على معالي رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، مؤكدًا أن تطبيق هذه المبادرة طبقا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية تستهدف بالدرجة الأولى تحسين مستوى معيشة المواطن اجتماعيا وصحيا واقتصاديا مع توفير كافة الخدمات والمرافق، مهيبا بالسادة المواطنين تحرى دقة المعلومات وعدم الانصياع وراء الإشاعات بهذا الشأن والرجوع للمصادر الاصلية لأى معلومة تنشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي.