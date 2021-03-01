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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

توصيل شبكة غازات طبية بالاستقبال والغسيل الكلوي بـ«حميات الإسماعيلية»

الإثنين 01/مارس/2021 - 01:32 م
الدكتور أسامة العدوي
الدكتور أسامة العدوي
الإسماعيلية - مصطفى دياب
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قال الدكتور أسامة العدوي، مدير إدارة الترصد ومدير إدارة الحميات بمحافظة الإسماعيلية، إنه تم الانتهاء من تركيب شبكة الغازات الطبية أكسچين، في مستشفى حميات الإسماعيلية -المخصصة لعلاج مصابي فيروس كورونا المستجد-، في قسمي الاستقبال والطوارئ، والغسيل الكلوي، بالجهود الذاتية، لتصبح المستشفى بأكملها موصلة على شبكات أكسجين، مشيرًا أنه جرى تصميمها وتنفيذها وفق أحدث المواصفات في توصيل شبكات الغازات الطبية.

وأوضح العدوي، أن قسمي الاستقبال والطوارئ والغسيل الكلوي، لم يتواجد بهما شبكة للأكسجين، وكانت اسطوانات الأكسجين هي البديلة للمرضى لحين دخلوهم قسم الداخلي، مؤكدًا أن توصيل شبكة الأكسجين لمرضى الغسيل الكلوي سيخفف بشكل كبير من معاناتهم.

وعلى الجانب الآخر، قال الدكتور علي حطب، وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، إن محافظة الإسماعيلية تشهد طفرة في المجال الطبي، وخاصة مع انطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل منظومة والتي تعد نظام تكافلي متكامل يُقدم الخدمات الصحية للمواطن، وتوفر خدمة طبية؛ وفق أحدث النظم والوسائل العالمية المستخدمة في الخدمات الطبية.

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