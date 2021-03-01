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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

غياب نجوم الفن.. 10 صور من جنازة أحلام الجريتلي

الإثنين 01/مارس/2021 - 01:22 م
جنازة أحلام الجريتلي
جنازة أحلام الجريتلي
حسين الجندي - تصوير محمود عبدالناصر
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شيع ظهر اليوم الإثنين جنازة الفنانة أحلام الجريتلي من العباسية وسط غياب نجوم الفن، بينما صلى أهالي منطقة العباسية وعدد من أسرتها الجنازة على الفنانة التي غيبها الموت عن عمر يناهز 73 عامًا، بعد تعرضها لأزمة قلبية عقب عودتها لمنزلها من تصوير أحد الأعمال الفنية.

يذكر أن الفنانة أحلام الجريتلي هي الشقيقة الصغرى للممثلة إنعام الجريتلي، واشتهرت بالأعمال التلفزيونية والسينمائية ودبلجة الرسوم المتحركة.

وقدمت الجريتلي عدة مسلسلات من بينها "من أطلق الرصاص على هند علام".

والفنانة أحلام الجريتلي من مواليد 20 فبراير 1948، وهي من أصول شركسية، ومن آخر أعمال شاركت بها مسلسل "اللعبة 2 ليفل الوحش".

وكانت آخر أعمال الفنانة أحلام الجريتلي مشاركتها في مسلسل البرنس بطولة الفنان محمد رمضان ومسلسل الفتوة بطولة الفنان ياسر جلال.

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