انتهاء امتحاني اللغة الأجنبية الأولى والجغرافيا لطلاب «أولى ثانوي»

انتهى طلاب الصف الأول الثانوي، منذ قليل، من أداء امتحاني اللغة الأجنبية الأولى والجغرافيا، في ثاني امتحانات الفصل الدراسي الأول، إلكترونيًا عبر أجهزة التابلت، بلجان معقمة ومؤمّنة بالمدارس، حفاظًا عليهم من فيروس كورونا.وأدى الطلاب في الفترة الأولى اللغة الأجنبية الأولى، وبالفترة الثانية الجغرافيا.وكانت قد قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إجراء الامتحانات الإلكترونية للصفين الأول والثاني الثانوي بتقسيم توقيت الامتحان بين المحافظات، ليضمن تخفيف الأحمال على شبكات الاتصالات.