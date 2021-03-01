دور التشريعات في إنقاذ صناعة النشر بالمجلس الأعلى للثقافة.. اليوم

تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، والدكتور هشام عزمي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة؛ تعقد لجنة الكتاب والنشر بالمجلس ومقررها الدكتور خالد العامري، ندوة "دور التشريعات في إنقاذ صناعة النشر" وذلك في تمام الرابعة من مساء اليوم الإثنين الموافق 1 مارس الحالي؛ بقاعة المجلس الأعلى للثقافة.ويشارك بها كل من: الدكتور حسام لطفي مقرر لجنة حماية الملكية الفكرية بالمجلس، والدكتور محمد حجازي عضو لجنة الثقافة الرقمية، والدكتور إبراهيم إلياس عضو لجنة القانون بالمجلس وممثل عن لجنة التشريعات بمجلس النواب المصري، ويدير الندوة سعيد عبده رئيس اتحاد الناشرين المصريين.