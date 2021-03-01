الخارجية الألمانية تدين إطلاق صواريخ حوثية على الأحياء السكنية بالرياض

أدانت الخارجية الألمانية، اليوم الإثنين، إطلاق صواريخ على الأحياء السكنية في الرياض، معتبرة أنها أمر غير مقبول.وكان المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العميد الركن تركي المالكي، أعلن صباح امس الاحد، أن الدفاعات الجوية السعودية تمكنت من اعتراض وتدمير صاروخ بالستي أطلقته المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران تجاه مدينة الرياض، و6 طائرات دون طيار "مفخخة" تجاه المملكة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة في المنطقة الجنوبية، وكذلك مدينة جازان ومدينة خميس مشيط.كما أكد في بيان أن المليشيات الحوثية تتعمد التصعيد العدائي والإرهابي لاستهداف المدنيين باستخدام الصواريخ البالستية والمسيرات "المفخخة".