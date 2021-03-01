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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

الذهب يصعد 6 جنيهات بالمستهل.. و«عيار 21» بـ 772 جنيهًا

الإثنين 01/مارس/2021 - 12:10 م
الذهب
الذهب
طارق عتمان - دعاء ابو العزم
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شهدت أسعار الذهب، اليوم الاثنين، الأول من شهر مارس، بداية تعاملات جلسات الأسبوع بالبورصات العالمية، ارتفاعا بقيمة 6 جنيهات.

وسجل سعر الذهب "عيار 21" نحو 772 جنيها للجرام، فور صعود سعر أوقية "أونصة" الذهب عالميا لتصل إلى 1750 دولارا.

ويقدم «الدستور» نشرة يومية لمواطنيها بمتوسط أسعار الذهب المحلية والعالمية ومعدل الارتفاع والانخفاض لحظة بلحظة تسهيلا على المواطنين وضبط حركة الأسواق.

في هذا السياق، قال نادي نجيب، عضو شعبة الذهب بالغرف التجارية، إن سعر الذهب "عيار 18" سجل نحو 661.70 جنيه للجرام، في حين استقر سعر "عيار 24" عند 882.25 جنيها للجرام، وبلغ سعر الجنيه الذهب في مصر نحو 6176 جنيها.

وأضاف "نجيب"، في تصريحات لـ"الدستور"، أن عودة الطلب على الذهب عالميا أمر متوقع مع الهبوط الكبير في الأسعار، لأن المستثمرين يتجهون لشراء المعدن النفيس مع هبوط الأسعار بهدف المضاربة وتحقيق أرباح.

وأشار إلى أن الاتجاه الحالي نحو الصعود بنسبة 0.83% ربما يستمر حتى نهاية تعاملات اليوم، لكن الأمور قد تتغير بسبب خطة التحفيز الأمريكية التي تؤثر باستمرار على قرارات المستثمرين وصناديق الاستثمار.

وكان الذهب قد تراجع بقوة الأسبوع الماضي، بعد أن ارتفعت أسعار النفط إلى أعلى مستوى لها منذ بداية 2020، وسط توقعات بتعافي الطلب العالمي، وارتفاع عوائد السندات بقوّة لتضغط على المؤشرات الأمريكية والذهب يستمر في الانخفاض.

وقال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، إنه ليس في عجلة من أمره لرفع أسعار الفائدة، حيث يواصل الاقتصاد الأمريكي التعافي من جائحة الكورونا، وهذا تسبب في تراجع أسعار الذهب.

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