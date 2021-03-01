مشددا على الإجراءات الاحترازية.. الخشت يتابع امتحانات كليات جامعة القاهرة

وسط إجراءات احترازية مشددة للوقاية من فيروس كورونا المستجد؛ تواصل كليات جامعة القاهرة امتحانات الفصل الدراسي الأول لنحو 270 ألف طالب وطالبة بالمراحل الدراسية المختلفة بجميع كليات الجامعة ومعاهدها بناء على قرارات المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي.ويتابع الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، سير الامتحانات لحظة بلحظة من خلال غرفة العمليات الإلكترونية وبالتنسيق مع العمداء وإدارات الجامعة ولجان الطواريء بالكليات واللجنة الطبية العليا.وتعقد الامتحانات، اليوم، بكليات الآداب، والحقوق، والتجارة، والآثار، والعلوم، ودار العلوم، والاقتصاد والعلوم السياسية، والعلاج الطبيعي، والتربية النوعية، والزراعة، والصيدلة، والتمريض، وطب الأسنان، والطب البشري.ووجه الدكتور الخشت، عمداء الكليات بضرورة الالتزام بإتخاذ التدابير اللازمة لتهيئة المناخ المناسب للامتحانات، وتوفير كافة الخدمات للطلاب وتوفير قاعات كبيرة تستوعب أعداد الطلاب والتأكد من استيفاء أماكن إجراء الامتحانات للضوابط المقررة للوقاية من حيث التهوية ومراعاة التباعد الإجتماعي والسلامة، وإجراء عمليات التطهير يوميًا في كافة الأماكن التي تجرى بها الامتحانات، وترك مدة كافية بين امتحانات المواد تيسيرًا على الطلاب، وإعداد اللجان الخاصة للطلاب ذوي القدرات الخاصة ووجود من يعاونهم، وتوافر لجان طبية متخصصة من لجان مكافحة العدوى داخل الحرم الجامعي وفي الكليات للتعامل الطبي السريع مع أي حالة اشتباه.وشدد رئيس جامعة القاهرة، على ضرورة التزام الطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس بارتداء الكمامات الطبية أثناء وجودهم داخل لجان الامتحانات، وطوال فترة تواجدهم بحرم الجامعة والكليات، للوقاية من فيروس كورونا المستجد، مشيرًا إلى أن الإجراءات الاحترازية تتضمن حظر تبادل الأدوات الشخصية بين الطلاب، وضروة مراعاة الفاصل الزمني ساعتين بين الفترات الامتحانية، ووضع علامات إرشادية واضحة للطلاب لإرشادهم إلى مقار لجان الامتحان، واستخدام بوابات التعقيم بكفاءة وانسيابية، وقياس درجة حرارة الطلاب عند الدخول، وتطهير القاعات بالمطهرات في نهاية كل فترة امتحانية مع متابعة التنظيف المستمر للأشياء التي يتزايد التلامس لها، وتوفير التهوية الجيدة بلجان الامتحان وحظر استخدام أجهزة التكييف.