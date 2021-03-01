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الإثنين 01 مارس 2021 الموافق 17 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

انطلاق امتحانات الصف الخامس الابتدائي بالإسكندرية وسط إجراءات احترازية

الإثنين 01/مارس/2021 - 09:37 ص
لجان الامتحانات الابتدائي
لجان الامتحانات الابتدائي
هبه عويضه
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انطلقت منذ قليل، امتحانات الصف الخامس الابتدائي، في يومها الأول بمحافظة الإسكندرية، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية الاحترازية كاملة للوقاية من فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19».


وأكد الدكتور محمد سعد، مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية، على تشديد الالتزام بكافة التعليمات والقوانين المنظمة لإجراء الامتحانات، بتوفير كافة التجهيزات وسبل الراحة للطلاب والملاحظين لأداء الامتحان بسهولة ويسر، بالإضافة إلى ربط غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية والغرفة الرئيسية بمديرية التربية والتعليم، لمواجهة أي مشكلة قد تطرأ وحلها فورا.

ومن جهته، أكد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، توجيه مديرية التربية والتعليم بضرورة تهيئة المناخ المناسب والملائم الذى يسمح للطلاب بأداء الامتحانات في جو من الهدوء والانضباط، وسرعة إزالة أي سلبيات أو معوقات تعيق سير الامتحانات، مشددا على اتباع وتطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية داخل المدارس والتأكيد على الطلاب بالالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية حفاظا على سلامتهم.

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