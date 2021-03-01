ارتفاع سهم سنجابور أيرلاينز لأعلى مستوى له منذ 11 شهرا

ارتفع سعر سهم شركة الطيران السنغافورية "سنجابور أيرلاينز" بنسبة 6.4%، اليوم الاثنين، في الوقت الذي ارتفع فيه أيضا المؤشر الرئيسي لبورصة سنغافورة، مع وصول حجم التداول اليومي على السهم إلى نحو ضعف متوسط حجم التداول خلال العشرين يوما الأخيرة.وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى ارتفاع سعر السهم اليوم إلى 5.30 دولار سنغافوري ليصل إلى أعلى مستوى له منذ أن سجل 4.98 دولار سنغافوري يوم 11 مارس من العام الماضي.وكان السهم هو الأفضل أداء اليوم بين الأسهم المناظرة، في الوقت الذي ارتفع فيه مؤشر ستريتس تايمز الرئيسي للأسهم السنغافورية بنسبة 0.9% في حين ارتفع مؤشر إم.إس.سي.آي أيه.سي آشيا باسيفيك الأوسع نطاقا بنسبة 1.3%.