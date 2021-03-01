وزير أسترالي ينفي اتهامات بالاغتصاب.. ويبقى في الحكومة

قال رئيس الوزراء سكوت موريسون، إن الوزير الذي يخضع لتحقيقات الشرطة بشأن اتهام بارتكاب جريمة اغتصاب في الثمانينيات، ينفي هذا الاتهام وسوف يظل في مجلس الوزراء، وسط مخاوف متزايدة بشأن الثقافة السامة في البرلمان الأسترالي.وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الاثنين أن الشرطة الاتحادية الأسترالية أعلنت في مطلع الأسبوع أنها تلقت شكوى تتعلق باعتداء جنسي تاريخي وستقوم بالاتصال بالسلطات الحكومية ذات الصلة، وقتلت الضحية المزعومة نفسها في يونيو من العام الماضي، وأرسل أصدقاؤها تفاصيل الاتهامات إلى اثنين من أعضاء مجلس الشيوخ وإلى مكتب رئيس الوزراء.