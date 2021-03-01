الفلبين تبدأ حملة التطعيم ضد كورونا

بدأت الفلبين حملتها للتلقيح ضد "كوفيد-19"، اليوم الإثنين، بعد أن تم تأجيلها لأسابيع، وذلك بتطعيم العاملين الطبيين والمسؤولين الحكوميين في البلاد ليكونوا من بين أوائل قائمة الانتظار لتلقي اللقاح.وذكرت صحيفة "فلبين ستارز" المحلية عبر موقعها الإلكتروني أن الجرعة الأولى للقاح فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" من تطوير شركة سينوفاك بيوتيك الصينية أعطيت إلى مدير مستشفى الفلبين العام جيراردو ليجاسبي، ليكون بذلك أول شخص بالفلبين يحصل على لقاح كوفيد-19 المصرح به.وبلغ إجمالي المصابين بفيروس كورونا في الفلبين 576 ألفا و352 شخصا، وذلك مع تسجيل وزارة الصحة 2113 إصابة إضافية بفيروس كورونا أمس الأحد، بينما بلغ عدد الوفيات الإجمالي 12318.