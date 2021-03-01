اصطفاف طلاب «خامسة ابتدائي» بمدرسة حدائق القبة لتأدية الامتحانات

توافد طلاب الصف الخامس الابتدائي، بمدرسة حدائق القبة الابتدائية التابعة لمحافظة القاهرة، امتحانات النصف الأول لعام ٢٠٢١ بعد قرار تنفيذها من قبل وزير التربية والتعليم.جاء ذلك بعد إعلان وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى أنه لن توجد أبحاث لتقييم الطلاب بدءا من الصف الرابع الابتدائى حتى الثالث الإعدادى، وسيكون تقييم الطلاب من خلال امتحان تحريري بالمدرسة المسجل بها الطالب.ورصدت "الدستور" المدرسة أثناء استقبالها الطلاب بحالة من الإجراءات الاحترازية ووزعتهم بانتظام داخل الفصول لتأدية امتحاناتهم، والتزم الطلاب والمراقبين بارتداء الكمامات.الجدير بالذكر أن وزير التربية والتعليم قد اعتمد مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2021 بعد الإعلان عن طريقة الامتحانات وضوابط الامتحانات والمواصفات الجديدة بالتزامن مع تفشي وباء كورونا.