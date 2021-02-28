«مشيئة الله» في العظة الأحدث لأسقف القوصية بأسيوط

بثت إيبارشية القوصية بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية اليوم العظة الأحدث للأنبا توماس أسقف الإيبارشية عبر تقنية البث المباشر.جاءت العظة الأحدث لنيافته بعنوان "ماذا نفعل؟"، متحدثًا خلالها عن مشيئة وإرادة الله في حياة البشر.وتبدأ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الصوم الكبير 8 مارس المقبل، ويمتد 55 يومًا، حتى ينتهي ليلة سبت النور.ويترأس تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية؛ قداسات أولى أيام الصوم الكبير بدير الأنبا بيشوي بوادى النطرون، وذلك يأتي تزامنًا مع الذكرى الأولى لرحيل الأنبا صرابامون، أسقف ورئيس دير الأنبا بيشوي بوادى النطرون.