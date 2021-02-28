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الأحد 28 فبراير 2021 الموافق 16 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ندوات تعريفية بـ«حياة كريمة» في قري دمياط

الأحد 28/فبراير/2021 - 10:48 م
المجلس القومى للمرأة
المجلس القومى للمرأة
حسام فهمي
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أطلق المجلس القومى للمرأة بالتعاون مع وحدة تكافؤ الفرص وإدارة بناء وتنمية القرية بديوان عام محافظة دمياط ندوة بمقر نادى المرأة بالوحدة الصحية بقرية السعدية البحرية بمركز كفر سعد، بالتنسيق مع مديرية الشئون الصحية ممثلة فى الإدارة الصحية.

وتضمنت محاور هذه الندوة التعريف بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والمدرج بها تطوير ٢٨ قرية بمركز كفر سعد وكذا عرض الأهداف التى تستهدفها المبادرة لرفع كفاءة وتطوير الريف المصرى، بالإضافة إلى التعريف بدور صندوق التنمية المحلية من خلال منح قروض بفائدة قدرها ٦٪.

وفى هذا الصدد، أوضحت مقرر المجلس القومى للمرأة بدمياط أن المجلس يعمل على إصدار بطاقات الرقم القومى للسيدات الأكثر احتياجًا بمركز كفر سعد مع الإعفاء التام من غرامات التأخير ضمن محاور هذه المبادرة، مؤكدة أنه يتم تنفيذ حملات للتوعية بأهمية تنظيم الأسرة ومحو الأمية وكذا التطعيم ضد مرض شلل الأطفال والتى انطلقت اليوم وحتى الثالث من مارس فضلًا عن التوعية بالإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا وأيضًا استعراض دور المجلس فى التعريف بالشمول المالى من خلال إصدار كارت الفيزا بالتعاون مع البنوك وأهمية التمكين الاقتصادى للمرأة بالتعاون مع صندوق التنمية المحلية.

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