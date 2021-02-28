الجيش السوري يتصدى لهجوم إسرائيلي استهدف دمشق

‏تصدّت الدفاعات الجوية السورية، مساء اليوم، لهجوم قوات الاحتلال الإسرائيلي في محيط العاصمة دمشق.وأكدت مصادر سورية، مساء اليوم، أنه لا يزال يسمع اصوات الانفجارات جراء عدوان شنه طيران الاحتلال وفق وكالة الأنباء السورية سانا.يذكر أن قوات العدوان الإسرائيلي تشن، من وقت لآخر، هجمات تستهدف الأراضي السورية.