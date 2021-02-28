جامعة الأزهر تكشف حقيقة وفاة طالب أثناء الامتحانات

أعلن الدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا والبحوث، المشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية بجامعة الأزهر، عن أن الأخبار المتداولة بشأن وفاة طالب بجامعة الأزهر، الأحد، خلال الامتحانات عار تمامًا عن الصحة، ولا يزيد عن كونه إشاعة مغرضة.قال نائب رئيس جامعة الأزهر: إن أحد الطلاب أبلغ أن درجة حرارته مرتفعة، ويشتبه في إصابته بكورونا، وعلى الفور نُقِلَ الطالب إلى مستشفى الحسين الجامعي بسيارة مجهزة من الإدارة الطبية.كما أوضح نائب رئيس الجامعة أن حالة الطالب مستقرة، لافتًا إلى أن حرارة الطالب انخفضت، وحاليًا في انتظار نتيجة مسحة كورونا، مضيفًا أن الجامعة تطبق الإجراءات الاحترازية، ولا يوجد تكدسات في المدن الجامعية كما كان من قبل؛ لما فرضته الإجراءات الاحترازية الحالية نتيجة جائحة كورونا، موضحًا أن أطباء جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم يتابعون الحالة الصحية للطلاب، ويَعْزِلون أي طالب ترتفع حرارته.