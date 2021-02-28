تجريع 288 ألفًا و905 ضد شلل الأطفال ببني سويف

أعلنت مديرية الشؤون الصحة ببني سويف، اليوم الأحد، عن تجريع 288 ألفا و905 أطفال، بنسبة 51% ضمن الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال بالمجان، والتي تستمر على مدار 4 أيام، حتى 3 مارس المقبل، لتطعيم الأطفال في المرحلة العمرية من عمر يوم حتى 5 سنوات، بإجمالي عدد الأطفال المستهدف تطعيمهم في الحملة نحو 566 ألفا و444 طفلًا وطفلة بجميع مدن ومراكز وقرى المحافظة.وقال الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة ببني سويف، إن استراتيجية العمل بالحملة تعتمد على التطعيم من منزل إلى منزل ومن شقة لأخرى على مستوى الإدارات الصحية السبع، من خلال 193 مركز تطعيم و1563 فرق تطعيم ثابتة ومتحركة، منها 224 فرقة ثابتة و1339 متحركة، حيث تستهدف الحملة رفع الحالة المناعية للأطفال الأقل من 5 سنوات، فضلا عن رفع المناعة بين الأطفال، لاستمرار الحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال.