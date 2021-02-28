إحباط تهريب أمبولات زيت الماريجوانا المخدرة بالقاهرة

أحبط رجال الجمارك بالإدارة العامة للطرود البريدية بالقاهرة محاولة تهريب عدد من من أمبولات زيت الماريجوانا المخدرة والمحمولة طبقا لقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960، وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 207 لسنه 2020 وتعديلاته وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.جاء ذلك أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على الطرود البريدية الواردة بجمرك بريد فيدكس اشتبه محمود جاد مأمور الجمرك المعين باللجنة الجمركية في مشمول بوليصة الشحن رقم 78360906 الواردة من أمريكا وهو عبارة عن كرتونة بوزن 2.85 ليبرة حيث إنه أثناء قيامه بفتح الطرد وجد بين طيات الملابس أمبولات بداخلها مادة سائلة.بالعرض على جون جميل، مدير جمرك فيدكس قرر تشكيل لجنه لفحص وجرد محتويات الطرد من محمد فتحي مدير الحركة وأحمد سمير مأمور الحركة، فتبين وجود 5 أمبولات مخفاة بين طيات الملابس و5 أمبولات أخرى مخفاة داخل فرش حذاء والجميع بداخله مادة سائلة.بعرض الأمر على إدارة مكافحة المخدرات، أفادت أن الأمبولات المضبوطة يشتبه أنها تحتوي على زيت الماريجوانا المخدر ومحظور دخوله وتداوله داخل البلاد.وقررت هالة محمود، رئيس الإدارة المركزية لجمارك الصادرات والواردات الجوية اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط رقم 4 لسنة 2021 بالواقعة، وتسليم المضبوطات للنيابة المختصة.