منح درجة الدكتوراه للباحثة سناء أحمد بجامعة حلوان (صور)

ناقشت سناء أحمد حسن، الباحثة بقسم المجلس العلمي للدراسات البيئية الأحد، رسالتها لنيل درجة الدكتوراه عن "الاستفادة من المخلفات الزراعية في معالجة المياه العادمة من الصناعات الغذائية"، وذلك بقاعة مجلس المؤتمرات والندوات.تكونت اللجنة المناقشة من الدكتور محمد الدسوقي، وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور عمر الفاروق عبد السلام أستاذ بالهندسة الكيميائية بكلية الهندسة جامعة القاهرة والدكتور صابر محمود أحمد أستاذ بمعهد بحوث الأراضي والمياه والبيئة بمركز البحوث الزراعية.