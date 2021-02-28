طلب استعلام صندوق التمويل العقاري لمعرفة موقف حجز الوحدات السكنية
الأحد 28/فبراير/2021 - 09:37 م
محمد إبراهيمطباعة
أوشك صندوق الاسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، على الانتهاء من فحص المتقدمين لحجز وحدات الطرح الاخير، والذي تضمن طرح وحدات المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين، فيما تسائل الكثيرين عن طلب استعلام صندوق التمويل العقاري.
موعد طلب استعلام صندوق التمويل العقاري
مسؤلون في صندوق الاسكان الاجتماعي، أوضحوا لـ"الدستور"، أن طلب استعلام صندوق التمويل العقاري، يكون قبل استلام الوحدات المحجوزة بثلاثة أشهر على الأكثر، وتأتي قبله مراحل عدة، مثل فحص المتقدمين ومدى مطابقة كل منهم لشروط المبادرة من عدمه.
وبعد انطباق الشروط على المتقدم يتم ابلاغه بالموافقة عليه، وما عليه الا الانتظار لحين تنفيذ الوحدة واستلامها في الموعد المحدد في كراسة الشروط، وبعد انتهاء التنفيذ يجري التنسيق لتسليم الوحدات وحينها يتم عمل طلب استعلام صندوق التمويل العقاري، لاستكمال اجراءات التعاقد والتسليم.
يحدث كثيرا ان يتكاسل المستعلم أو يهمل في اجراء عملية الاستعلام بشكل دقيق، ما يورط المستفيد الذي انتظر نحو 3 سنوات لاستلام وحدته في وضع عقبات او عوائق قد تسبب تأجيل او منع تسليم الوحدة، وذلك بسبب ان من يقوم بطلب استعلام صندوق التمويل العقاري شركات خاصة متعاقدة مع الصندوق للقيام بهذا الاجراء.
وبعد انطباق الشروط على المتقدم يتم ابلاغه بالموافقة عليه، وما عليه الا الانتظار لحين تنفيذ الوحدة واستلامها في الموعد المحدد في كراسة الشروط، وبعد انتهاء التنفيذ يجري التنسيق لتسليم الوحدات وحينها يتم عمل طلب استعلام صندوق التمويل العقاري، لاستكمال اجراءات التعاقد والتسليم.
يحدث كثيرا ان يتكاسل المستعلم أو يهمل في اجراء عملية الاستعلام بشكل دقيق، ما يورط المستفيد الذي انتظر نحو 3 سنوات لاستلام وحدته في وضع عقبات او عوائق قد تسبب تأجيل او منع تسليم الوحدة، وذلك بسبب ان من يقوم بطلب استعلام صندوق التمويل العقاري شركات خاصة متعاقدة مع الصندوق للقيام بهذا الاجراء.
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رابط الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي
من جهته فتح صندوق الاسكان الاجتماعي الباب امام اي من يتضرر من طلب استعلام صندوق التمويل العقاري، بتقديم تظلم وما يثبت عدم صحة ما جاء به استعلام صندوق التمويل العقاري من قبل موظف شركة الاستعلام، ومن ثم ترجع الامور لطبيعتها ويتمكن المستفيد من استلام وحدته.
وللتقدم بأي طلب يحتاجه المتقدم لحجز وحدات صندوق الاسكان الاجتماعي يمكن الدخول من هنا.أيضا من ضمن الاجراءات يمكن التقدم بطلب لاعادة استعلام صندوق التمويل العقاري من الرابط السابق.