طلب استعلام صندوق التمويل العقاري لمعرفة موقف حجز الوحدات السكنية

من جهته فتح صندوق الاسكان الاجتماعي الباب امام اي من يتضرر من طلب استعلام صندوق التمويل العقاري، بتقديم تظلم وما يثبت عدم صحة ما جاء به استعلام صندوق التمويل العقاري من قبل موظف شركة الاستعلام، ومن ثم ترجع الامور لطبيعتها ويتمكن المستفيد من استلام وحدته.

وللتقدم بأي طلب يحتاجه المتقدم لحجز وحدات صندوق الاسكان الاجتماعي يمكن الدخول من هنا .

أيضا من ضمن الاجراءات يمكن التقدم بطلب لاعادة استعلام صندوق التمويل العقاري من الرابط السابق.