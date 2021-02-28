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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

«الناشرين المصريين» تناقش خطة تنظيم سلسلة معارض محلية

الأحد 28/فبراير/2021 - 05:21 م
خطة تنظيم سلسلة معارض
خطة تنظيم سلسلة معارض محلية
آلاء حسن
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اجتمعت لجنة المعارض الداخلية باتحاد الناشرين المصريين، برئاسة محمود خلف الله الأحد، بمقر الاتحاد بالدقي، لمناقشة خطة تنظيم سلسلة من المعارض المحلية خلال الفترة القادمة بهدف محاولة تنشيط تسويق الكتاب للناشرين.

تضمن الاجتماع تكليف عدد من أعضاء اللجنة بمتابعة الموافقات والإجراءات اللازمة مع عدد من الجهات التى سيتم تنظيم المعارض بها، وسيتم الإعلان قريبًا، عن كافة التفاصيل فور إتمام الإجراءات اللازمة.

كان محمود خلف، قد كشف عن دراسة يتم إجرائها لتنظيم عدة معارض داخلية لتنشيط حالة السوق، في ظل الظروف التي يمر بها العالم بسبب انتشار جائحة كورونا، وإلغاء معظم المعارض العربية الخارجية بموسم 2020.

وأوضح أنه تم مناقشة العديد من الموضوعات الخاصة بكيفية إيجاد آليات لفتح أسواق داخلية وتنشيط السوق الداخلي بعد إلغاء معظم المعارض العربية الخارجية في موسم المعارض 2020 بسبب انتشار جائحة كورونا وسيتم خلال الفترة القادمة العمل على دراسة تنظيم معارض داخلية بهدف تنشيط حالة السوق.

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