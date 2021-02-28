رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 28 فبراير 2021 الموافق 16 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ دمياط تبحث حل مشاكل أهالي كفر الغوابين

الأحد 28/فبراير/2021 - 05:14 م
الدكتورة منال عوض
الدكتورة منال عوض
حسام فهمي
طباعة
ناقشت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، عددا من الملفات والمشروعات الجارية خلال الاجتماع المُنعقد اليوم الأحد، مع محمد عسل رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف واللواء وحيد رضوان رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة فارسكور ونادى سمير رئيس الإدارة المركزية للري والموارد المائية ومحمد عجم مدير إدارة المتابعة والتفتيش المالي والإداري.

وتناول الاجتماع آليات حل المشكلات التي تواجه أهالي كفر الغوابين بمركز فارسكور التي نتجت عن تنفيذ مشروع لتبطين ترعة زغلولة الواقعة هناك، إذ أكدت "محافظ دمياط" على أهمية التنسيق مع الوحدة المحلية لوضع حلول محددة ونهو هذه المشاكل وتداركها في أسرع في وقت ممكن.

وتابعت "المحافظ" آخر المستجدات بالمشروع القومي لتبطين وتأهيل الترع والتي تتم من خلال الإدارة المركزية للموارد المائية والري، تنفيذًا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية لرفع كفاءة البنية التحتية المائية وتقليل الفاقد من المياه.

كما تابعت "محافظ دمياط" الخطوات المُتخذة لتنفيذ كوبرى بترعة البلامون بمدخل مدينة كفر البطيخ، وكذا تبطين الترع ورفع كفاءة الكباري بمركز كفر سعد المدرجين بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

ووجهت "الدكتورة منال عوض" بتنفيذ محاور هذا المشروع القومي وفقًا للمعايير والاشتراطات المقررة لرفع كفاءة شبكة الترع لخدمة المزارعين والمساهمة في تطوير الريف المصري.

وعلى جانب آخر اطلعت "محافظ دمياط" على الموقف الحالي بعمليات رد الشيء لأصله بعدد من المناطق بمحافظة دمياط، للتأكد من تنفيذها وفقًا للمعايير المحددة.

موضوعات متعلقة

تسريب امتحان «عربي تانية ثانوي» (صور)

نماذج استرشادية للصف الثاني الإعدادي 2021

الحكومة: تأجيل تسجيل الشقق حتى نهاية ديسمبر 2021

نماذج استرشادية للصف السادس الابتدائى لغات 2021 (صور)

الصور

image description

محافظ دمياط تبحث حل مشاكل أهالي كفر الغوابين

image description

محافظ أسيوط يتفقد لجان امتحانات الصف الثاني الثانوي بعدد من المدارس

image description

انتظام لجان الامتحانات لطلاب الدراسات العليا بجامعة أسيوط

image description

الجمال يتفقد لجان الامتحانات داخل جامعة أسيوط

image description

وكيل صحة دمياط يتابع حملة تطعيم شلل الأطفال

الأكثر قراءة

الحكومة: تأجيل تسجيل الشقق حتى نهاية ديسمبر 2021

السيسى يطمئن على إجراءات استئناف الفصل الجامعى الثانى.. ويوجه بالالتزام بإجراءات سلامة الطلاب

كيفية الحصول على الحساب المدرسي الموحد للصف الاول الثانوي office 365 الترم الأول

«ذهبت للعزاء بملابس مغرية».. موقف محرج فى حياة نبيلة عبيد

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

تحرير41 محضر تمويني في حملات على المخابز والأسواق بالمنيا

منوعات

الآن.. شروط إحلال السيارات 2021 والمستندات المطلوبة بالتفصيل

كيفية الحصول على الحساب المدرسي الموحد للصف الاول الثانوي office 365 الترم الأول

أعراض «كورونا المبكر».. 3 أمراض تصيب العين تثبت عدوى كوفيد-19

«تغفيلة».. لقاح كورونا في مصر أصلي ولا صيني؟

أيام زمان

«ذهبت للعزاء بملابس مغرية».. موقف محرج فى حياة نبيلة عبيد

«ربنا طامس على أسلوبهم».. كيف جدّدت كتابات بهجت الخطاب الديني؟

قصة حرق سهير زكى لـ 20 بدلة رقص

رسالة محمد الموجى للفنانة شادية

مقالات الرأي
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
فساد الرأي
مؤمن المحمدي
مكسب بزرميط
ماجد حبته
ابتزاز على نار هادئة
د.أحمد الخميسى
شخصيات مشهورة.. الأصل والصورة
المزيد

الثقافة

في عيد ميلادها الـ42.. حكاية العدد الأول من مجلة ماجد

سفير مصر بالرباط يكرم مواهب «مصر فى عيون أطفال المغرب»

شريف شعبان: هيرودوت ليس أبًا للتاريخ.. وهذه نصيحتى فى التعامل مع المصادر القديمة (حوار)

وزارة الثقافة تنعى يوسف شعبان: صنع مسيرة فنية مميزة