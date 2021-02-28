محافظ دمياط تبحث حل مشاكل أهالي كفر الغوابين

ناقشت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، عددا من الملفات والمشروعات الجارية خلال الاجتماع المُنعقد اليوم الأحد، مع محمد عسل رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف واللواء وحيد رضوان رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة فارسكور ونادى سمير رئيس الإدارة المركزية للري والموارد المائية ومحمد عجم مدير إدارة المتابعة والتفتيش المالي والإداري.وتناول الاجتماع آليات حل المشكلات التي تواجه أهالي كفر الغوابين بمركز فارسكور التي نتجت عن تنفيذ مشروع لتبطين ترعة زغلولة الواقعة هناك، إذ أكدت "محافظ دمياط" على أهمية التنسيق مع الوحدة المحلية لوضع حلول محددة ونهو هذه المشاكل وتداركها في أسرع في وقت ممكن.وتابعت "المحافظ" آخر المستجدات بالمشروع القومي لتبطين وتأهيل الترع والتي تتم من خلال الإدارة المركزية للموارد المائية والري، تنفيذًا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية لرفع كفاءة البنية التحتية المائية وتقليل الفاقد من المياه.كما تابعت "محافظ دمياط" الخطوات المُتخذة لتنفيذ كوبرى بترعة البلامون بمدخل مدينة كفر البطيخ، وكذا تبطين الترع ورفع كفاءة الكباري بمركز كفر سعد المدرجين بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة".ووجهت "الدكتورة منال عوض" بتنفيذ محاور هذا المشروع القومي وفقًا للمعايير والاشتراطات المقررة لرفع كفاءة شبكة الترع لخدمة المزارعين والمساهمة في تطوير الريف المصري.وعلى جانب آخر اطلعت "محافظ دمياط" على الموقف الحالي بعمليات رد الشيء لأصله بعدد من المناطق بمحافظة دمياط، للتأكد من تنفيذها وفقًا للمعايير المحددة.