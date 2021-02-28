الوحدات الصحية بالسويس تفتح أبوابها لحملة التطعيم ضد شلل الأطفال (فيديو)
الأحد 28/فبراير/2021 - 04:59 م
كريم أنورطباعة
استقبلت الوحدات الصحية بالسويس، اليوم، الأطفال حتى سن خمس سنوات، لتلقي التطعيم ضمن الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال.
وتستمر الحملة لمدة 4 أيام تنتهي في 3 مارس من الشهر القادم، تحت رعاية اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، وتستهدف الحملة الأطفال من عمر يوم حتى 5 سنوات، بعدد فرق 304 للمشاركة بالحملة والتي تنقسم إلى فرقتين وهي ٢٦٦ فرقة متحركة للمرور على المنازل.
وتبدأ الفرق عملها من الساعة 8 صباحا وحتي 4 مساء، أما الفرق الثابتة وعددها ٣٨ بالوحدات والمراكز الصحية فتنقسم إلى فرقتين، فرقة تبدأ عملها من الساعة 8 صباحا وحتى 6 مساء وفرق تبدأ عملها من الساعة 8 صباحا حتى 8 مساء.
وتستمر الحملة لمدة 4 أيام تنتهي في 3 مارس من الشهر القادم، تحت رعاية اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، وتستهدف الحملة الأطفال من عمر يوم حتى 5 سنوات، بعدد فرق 304 للمشاركة بالحملة والتي تنقسم إلى فرقتين وهي ٢٦٦ فرقة متحركة للمرور على المنازل.
وتبدأ الفرق عملها من الساعة 8 صباحا وحتي 4 مساء، أما الفرق الثابتة وعددها ٣٨ بالوحدات والمراكز الصحية فتنقسم إلى فرقتين، فرقة تبدأ عملها من الساعة 8 صباحا وحتى 6 مساء وفرق تبدأ عملها من الساعة 8 صباحا حتى 8 مساء.
الوحدات الصحية بالسويس تفتح أبوابها لحملة التطعيم ضد شلل الأطفال (فيديو)
الوحدات الصحية بالسويس تفتح أبوابها لحملة التطعيم ضد شلل الأطفال (فيديو)
الوحدات الصحية بالسويس تفتح أبوابها لحملة التطعيم ضد شلل الأطفال (فيديو)
الوحدات الصحية بالسويس تفتح أبوابها لحملة التطعيم ضد شلل الأطفال (فيديو)
الوحدات الصحية بالسويس تفتح أبوابها لحملة التطعيم ضد شلل الأطفال (فيديو)
الوحدات الصحية بالسويس تفتح أبوابها لحملة التطعيم ضد شلل الأطفال (فيديو)
الوحدات الصحية بالسويس تفتح أبوابها لحملة التطعيم ضد شلل الأطفال (فيديو)
الوحدات الصحية بالسويس تفتح أبوابها لحملة التطعيم ضد شلل الأطفال (فيديو)
الوحدات الصحية بالسويس تفتح أبوابها لحملة التطعيم ضد شلل الأطفال (فيديو)
الوحدات الصحية بالسويس تفتح أبوابها لحملة التطعيم ضد شلل الأطفال (فيديو)
الوحدات الصحية بالسويس تفتح أبوابها لحملة التطعيم ضد شلل الأطفال (فيديو)
الوحدات الصحية بالسويس تفتح أبوابها لحملة التطعيم ضد شلل الأطفال (فيديو)
الوحدات الصحية بالسويس تفتح أبوابها لحملة التطعيم ضد شلل الأطفال (فيديو)
الوحدات الصحية بالسويس تفتح أبوابها لحملة التطعيم ضد شلل الأطفال (فيديو)
الوحدات الصحية بالسويس تفتح أبوابها لحملة التطعيم ضد شلل الأطفال (فيديو)
الوحدات الصحية بالسويس تفتح أبوابها لحملة التطعيم ضد شلل الأطفال (فيديو)
الوحدات الصحية بالسويس تفتح أبوابها لحملة التطعيم ضد شلل الأطفال (فيديو)
الوحدات الصحية بالسويس تفتح أبوابها لحملة التطعيم ضد شلل الأطفال (فيديو)
الوحدات الصحية بالسويس تفتح أبوابها لحملة التطعيم ضد شلل الأطفال (فيديو)
الوحدات الصحية بالسويس تفتح أبوابها لحملة التطعيم ضد شلل الأطفال (فيديو)