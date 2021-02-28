نهال عنبر تنعى يوسف شعبان: وداعا معلمي وصديق العمر

نعت الفنانة نهال عنبر، الفنان الكبير يوسف شعبان والذي توفي منذ قليل، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد -19".ونشرت الفنانة عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" صورة للفنان الراحل يوسف شعبان وعلقت عليها قائلة: "وداعا أستاذي ومعلمي وصديق العمر الفنان يوسف شعبان، يا رب ارحمه برحمتك الواسعة واغفر له واسكنه فسيح جناتك، ويجعل مرضه في ميزان حسناته نسألكم الدعاء والفاتحة".وتوفي منذ قليل الفنان يوسف شعبان عن عمر يناهز 89 عاما، ومن المقرر أن تشيع جنازة الفنان الكبير صباح الغد من مستشفى العجوزة، وسيتم دفنه بمقابر العائلة بمدينة السادس من أكتوبر.