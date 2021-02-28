فريق عماني يحقق المركز الأول عربيا والـ 22 عالميا في مسابقة برمجة دولية

حقق فريق (ركيزة) من جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بالعاصمة العمانية مسقط، المركز الأول على مستوى الوطن العربي والـ22 عالميا في مسابقة البرمجة "Google HashCode 2021''، من أصل أكثر من 9000 فريق مشارك حول العالم.وذكرت وكالة الأنباء العمانية أن الفريق ضم 4 طلاب من تخصص هندسة البرمجيات من الكلية التقنية العليا بمسقط.يذكر أنَّ هذه المسابقة يشارك فيها عدد من المبرمجين من مختلف أنحاء العالم، حيث يتم من خلالها قياس مدى قدرة وإمكانية المبرمجين المشاركين على إيجاد حلول مبتكرة لمشاكل برمجية معقدة في جوجل في وقت محدد. ونظرًا للظروف الحالية لانتشار وباء كورونا، فقد أُطلقت المسابقة هذا العام بشكل افتراضي بتاريخ 25 فبراير الجاري.وجاءت مشاركة فريق (ركيزة) من منطلق حرص جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بضرورة تشجيع الطلبة وتحفيزهم على اكتساب المهارات والكفايات المرتبطة بتخصصات الجامعة وما يتطلبه سوق العمل، والتي تنسجم مع رؤية عُمان 2040، وكذلك دور الابتكار في تحقيق اقتصاد وطني قائم على المعرفة يلبي متطلبات التنمية المستدامة، من خلال مشاركة الطلبة في مختلف المسابقات على المستويات المحلي والإقليمي والدولي.