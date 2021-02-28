الثقافى الفرنسى يحتفل باليوم العالمى لحقوق المرأة أونلاين

ينظم كل من سفارة فرنسا والمعهد الفرنسي بمصر حدثًا عبر الإنترنت حول موضوع "المرأة والصحة"، بمناسبة اليوم العالمي لحقوق المرأة الذي ينعقد في 8 مارس 2021، يذاع هذا الحدث إلكترونيًّا يوم 8 مارس، الساعة 7 م على صفحة الفيسبوك وقناة يوتيوب الخاصة بالمعهد الفرنسي بمصر، بالفرنسية.يقدم الحدث سفير فرنسا في مصر ستيفان روماتيه، ورئيسة المجلس القومي للمرأة الدكتورة مايا مرسي وراعية الحدث الممثلة هند صبري. ويعقب الحدث نقاش بين خبراء حول موضوع حق المرأة في الصحة.ويشارك في النقاش: نعيمة القصير، طبيبة وممثلة منظمة الصحة العالمية في مصر وكاترين فيدال، متخصصة في الأعصاب والمديرة الشرفية للأبحاث بمعهد باستير بباريس وهانيا شولكامي، متخصصة في الأنثروبولوجيا وعلم الاجتماع وأستاذة مشاركة بمركز الأبحاث الاجتماعية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة. تدير النقاش دينا درويش، صحفية بالأهرام إبدو وسيعقبة حوار مع الجمهور.يُختتم الحفل بتسليم جائزة المساواة إلى جمعية مصرية عن مشروع يروّج للمساواة بين الرجل والمرأة.