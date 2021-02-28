«تغفيلة».. لقاح كورونا في مصر أصلي ولا صيني؟

تسعى الأذرع الإعلامية لتنظيم الإخوان إلى إثارة الجدل ونشر الشائعات حول العديد من الأحداث والقرارات التي تحدث في مصر، عبر قنواتهم التي تبث من تركيا، وهو ما حدث بعد إعلان مصر أنها ستستخدم لقاح «سينوفارم» الصيني ضد فيروس كورونا المستجد، في حملة تطيعم المصريين ضد كوفيد-19.ويقدم برنامج «تغفيلة» عبر تلفزيون «الدستور»، والذي تعده وتقدمه الزميلة سارة الشلقاني، تفنيدًا لحقيقة ما تروجه قنوات التنظيم في أنقرة، وكشف تناقضهم الشديد فيما يخص اللقاح الصيني لفيروس كورونا المستجد، خاصةً أن تركيا – التي يعيشون فيها – استوردت كمية كبيرة من اللقاح ذاته.